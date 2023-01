Skådespelaren Cindy Williams är död – blev 75 år gammal

Dog efter en kort tids sjukdom

helskärm Penny Marshall och Cindy Williams i ”Laverne & Shirley”.

”Laverne & Shirley”-stjärnan Cindy Williams är död.

Det uppger hennes barn, enligt The Guardian.

Hon blev 75 år.

Skådespelaren Cindy Williams, känd för bland andra ”Laverne & Shirley” dog under måndagen efter en kort tids sjukdom, enligt The Guardian

Genom familjens talesperson, Lisa Crains, har barnen Zak Hudson och Emily Hudson sagt att bortgången av deras mamma fört med sig en enorm sorg.

”Att få känna och älska henne har varit vår glädje och privilegium. Ingen var som henne: vacker, generös och ett briljant sinne för humor och en glittrande ande som alla älskade”.

helskärm Cindy Williams 2008.

Karriär

helskärm Ron Howard och Cindy Williams i ”Sista natten med gänget” – ”American graffiti”.

Cindy Willians var mest känd för sin roll som Shirley i den populära komediserien ”Laverne & Shirley” som sändes mellan 1976 och 1983. För rollen nominerades hon till bästa skådespelaren i en tv-serie på Golden Globe-galan 1978.

Men hennes CV kan göras långt. Cindy Williams blev även uppmärksammad för sina roller i 70-talsfilmerna ”American graffiti” och ”The conversation”.

Tillsammans med sin exman, musikern och skådespelaren Bill Hudson var paret med i Disney Channels komediserie ”Just like family” som sändes 1989.

Filmen som skulle komma att bli Cindy Williams sista var ”Waiting in the wings: Still waitning” från 2018.