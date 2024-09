Inspelningen av nygamla ”Paradise hotel” i full gång – följ med bakom kulisserna

Flera ”all stars”-deltagare med i nya säsongen • Tittarfavoriterna tillbaka: ”Ett självklart ja”

Uppdaterad 2024-05-21 | Publicerad 2024-03-13

PLAYA NIX, MEXIKO. Det är ”röra om i grytan”-stämning på ”Paradise hotel”.

Nu kan Aftonbladet berätta att flera ”all stars”-deltagare är med i den nya säsongen som spelas in vid Stilla havskusten.

– De vet ju vad spelet går ut på och sätter igång mekanismerna direkt, säger Viaplays Susanne Nylén.

Till en början är det svårt att föreställa sig att man är på väg till paradiset.

Längs en smal bergsväg på den mexikanska västkusten ligger porten till ”Paradise hotel”. Växtligheten längs med vägen har blivit knastertorr av hettan – men på hotellet kommer det visa sig att gräsmattorna är golfbanegröna.

Är man inte uppmärksam är det lätt att missa infarten ner till resorten där den skandalomsusade såpan spelas in i detta nu.

expand-left helskärm Huset i Jalisco, Mexiko där inspelningarna av ”Paradise Hotel” 2024 äger rum.

Det är inte programledaren Rebecca Stella, 38, eller någon i produktionen som är först med att hälsa Aftonbladet välkomna – utan en medelålders mexikansk herre.

Vid grindvaktens port finns en liten stuga med en säng där han verkar tillbringa dagen när ingen vill köra in eller ut. Det ser riktigt ombonat ut. Bor han där?

Näst följer en 1,5 kilometer lång väg med slarvigt lagd kullersten. Man måste köra i snigelfart för att inte förstöra bilen.

Till slut uppdagar sig Playa Nix, också känt som ”PH-huset”, och visst känns det nästan lite religiöst att komma fram till helig realitymark.

expand-left helskärm Huset i Jalisco, Mexiko där inspelningarna av ”Paradise Hotel” 2024 äger rum.

”Paradise hotel”-huset har uppgraderats

Första tanken är att det är mycket finare i verkligheten än vad man sett på tv. Playa Nix har varit hem till den snällare ”Paradise”-versionen, i folkmun kallat ”PK-hotel”, vars andra säsong snart börjar sändas på Pluto TV.

Men nu har Viaplay satsat ordentligt på sin PH-comeback, uppgraderat huset och gjort om alla rummen.

Det är riktig ”röra om i grytan”-stämning på ”Paradise hotel” just nu.

Under dagen har deltagare paktat in i det sista inför kvällens parceremoni. Därför är stämningen lite tryckt, får vi höra.

– Vi är några veckor in i inspelningen. Dramat har kommit igång på riktigt och det har varit några parceremonier, säger Susanne Nylén, Viaplays presschef, som visar oss runt i huset.

expand-left helskärm Susanne Nylén, Viaplays presschef.

Viaplay: Flera ”All stars”-deltagare i nya PH

För Aftonbladet berättar Viaplay nu detaljer kring vilka deltagarna i den nya säsongen är – och det är tydligt att de varit nostalgiska under castingprocessen.

– Vi har med några deltagare som varit med förut, så spelet kom i gång mycket fortare. De vet ju vad spelet går ut på och sätter igång mekanismerna direkt, , säger Susanne Nylén.

– Det är så kallade ”all stars” från de senaste säsongerna och även från liknande program.

expand-left helskärm chevron-right nästa Fredrik ”Fimpen” Olsson. 1 / 2 Foto: Filip Meneses

Fimpen: ”Drama, kärlek, spel, bråk”

Två deltagare som Aftonbladet redan nu kan avslöja som ska delta är tittarfavoriterna Fredrik ”Fimpen” Olsson, 28, som var med både 2019 och 2020, och Mattias Helén, 23, som också var med 2020.

– Det är så jävla kul att vara tillbaka igen! Man har ju ändå saknat det här liksom. Den här stämningen, den här tävlingen, träffa alla personer och Rebecca (Stella reds. anm.) såklart, säger Mattias och fortsätter:

– När de frågade ifall jag ville vara med igen så var det 30 minus ute och jag höll på att jävlas ute i vintern så jag tänkte såhär: ”absolut, jag vill bara iväg. Mexiko och värme i stället”. Det var ett självklart ja.

Första gången ”Fimpen” var med i tävlingen så åkte han ut innan semifinalen, året därpå strax innan finalen. I år satsar han på att vinna.

– Fan vad gött att vara tillbaka! Fimpen är tillbaka för tredje gången och Paradise hotel är tillbaka. Jag är sjukt taggad, säger han och fortsätter:

– Om jag snackar om den här säsongen så får jag gåshud om jag ska vara ärlig. Det har hänt allt! Drama, kärlek, spel, bråk, det har hänt allt på den här korta tiden och det är bara början.

expand-left helskärm I och runt om huset finns det 52 stycken kameror.

Spelas in i ljuset av skandalerna

Ljudet från Stilla havets vågor hörs var man än går på Playa Nix, som ett sövande ASMR-ljud.

Men trots att vi är i paradiset går det inte bortse från att säsongen nu spelas in i ljuset av de skandaler som skakat om den kritiserade dokusåpan.

2021 larmade två kvinnliga ex-deltagare om övergrepp i Paradise hotel. En förundersökning gällande våldtäkt och sexuellt ofredande inleddes som senare lades ner.

Både den pågående säsongen och ytterligare en redan inspelad säsong stoppades. Den säsongen sändes till slut två år senare.

expand-left helskärm Säsong 14 av ”Paradise hotel” stoppades efter misstankar om övergrepp.

I stället kom ”Paradise”, en realityserie ”med fokus på samtida värderingar”. Den snälla versionen fick minst sagt ett svalt mottagande och nu storsatsar Viaplay i stället på det gamla, folkkära formatet.

– Vi är stolta över ”Paradise”-säsongerna också. Vi fick de program som vi ville ha då i kölvattnet efter debatten som var kring ”Paradise hotel”. Men vi har också sett en längtan efter att gå tillbaka till originalformatet och och det är därför vi också gör det nu och kände att tiden var mogen. Reaktionen talar för att publiken också har varit det, säger Viaplays Susanne Nylén.

Vad är det som gör att tiden är mogen nu? Många har ju kritiserat er för att ni bara väntat ut kritikvågen.

– Jag kan inte svara på hur de tänker eller resonerar. Jag vet att det kom in en ny ledning på Viaplay som hade andra åsikter och fattade ett nytt beslut och tyckte att vi ska ta tillbaka ”Paradise hotel”.

expand-left helskärm Huset i Jalisco, Mexiko där inspelningarna av ”Paradise Hotel” 2024 äger rum.

Hur har ni jobbat med att ändra säkerhetsrutinerna till den säsong som spelas in nu?

– Det är ett jobb som har pågått under flera år, redan innan vi började spela in ”Paradise” och vi har ju kvar vissa delar. Som att man inte behöver dela säng om man inte vill utan det är separata sängar i rummen. Alla deltagare får gå en kurs som heter ”Fatta” som handlar om samtycke och vad det innebär. Vi går också igenom kontrakten och alla reglerna med varje deltagare muntligt innan de kliver in i huset. Så det sker mycket grundligare och vi blir varse om att de har tagit till sig all information som vi har gett dem.

Har nya regler skrivits in i kontraktet?

– Det har stått hela tiden och varit där. Men man kanske inte har uttalat det också. Utan man har förlitat sig på att deltagare har läst kontraktet. Men det kan också vara skrivet med juridiskt språk så då har man gått igenom reglerna väldigt tydligt med dem. Vad samtycke innebär, alla regler kring hur man beter sig i språkbruk och kring alkohol och så vidare.

Det återstår att se hur hur den nya säsongen tas emot av PH-fansen senare i höst. Det är ungefär en månad kvar av inspelningen och de cirka 100 personer som arbetar i produktionen verkar förväntansfulla.

– Det är en väldigt stor glädje och pepp. Så känns det bland alla från personal till deltagare och programledare. Det känns som att alla är väldigt glada över att vara tillbaka, säger Susanne Nylén.

”Paradise hotel” kommer att sändas på Viaplay Pluto TV och TV3.