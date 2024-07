25 svenska kändisar: Så firar vi nyår

Publicerad 2023-12-31

Vissa isolerar sig i stugor i skogen medan andra tvingas bada isvak i ren skräck.

Aftonbladet har intervjuat 25 svenska kändisar om deras nyårsplaner – och för programledaren och skådespelaren Christopher Garplind kan det bli en minnesvärd afton.

– Jag har blivit utbjuden på dejt av författaren Bret Easton Ellis som jag funderar att nappa på, men jag vet inte om jag vågar.

Babben Larsson

Babben Larsson, 67, programledare

– Jag har inga planer alls. Jag tror att jag och min trevlige hantverkare firar i lugn och ro ute på landet i mitt hus. Det blir jättebra. Jag har inte så många traditioner runt de där helgerna. Vi tar det år för år och det finns inga måsten vilket jag tycker är jätteskönt. Nyår kan lätt bli tragiskt. Det är så mycket förväntningar och det kan lätt bli lite för mycket.

Christopher O'Regan

Christopher O’Regan, 52, historiker

– Jag har inga planer ännu. Under ett antal år har jag hållit nyårstalet i Storkyrkan i Gamla Stan innan nyårskonserten, men jag tror inte det blir så i år. Men förhoppningsvis blir det med min nya flickvän, vi slår ihop våra vänkretsar och firar.

Pernilla Wahlgren och maken Christian Bauer.

Pernilla Wahlgren, 56, artist

– Det blir ett lugn firande. Vi är inga partyprissar längre så det blir hemma i Villa Wahlgren.

Alexandra Zazzi.

Alexandra Zazzi, 57, kändiskock och tv-profil

– Jag har en skotträdd hund och därför kommer jag vara i min stuga i skogen i Nynäshamn, precis som under julen. Jag kör 16 weeks of hell nu vilket jag gör fram till februari, så jag kanske äter en oxfilé utan bearnaisesås med grönsaker till. Är det bra kvalitet på grejerna så blir man nog ganska mätt och nöjd.

Anders Pihlblad

Anders Pihlblad, 55, programledare

– När det kommer till nyår så får alla rätta sig efter mig eftersom jag har programmet ”Kungahuset 2023” som sänds dagen före nyårsafton. Det är med andra ord tveksamt om vi hinner med någon härlig resa över nyår. Om inte maken överraskar, förstås…

Roger Nordin med sambon Jonas Elgh.

Roger Nordin, 46, radioprofil

– Jag och min sambo Jonas är på roadtrip i Norrland. Just nu är vi på spa i Sundsvall. På hemvägen mot Stockholm så firar vi med middag i min gamla hemstad Gävle. Det blir fyrarätters högst upp i den så kallade Fullriggaren med fantastisk utsikt över kaffestaden. Det ska bli underbart, förutom att min hund är livrädd för fyrverkerier. Hon är på tyst retreat hos mina föräldrar. Förbjud alla fyrverkerier nu! Tack för ordet.

Josefin Sundström.

Josefin Sundström, 47, författare och journalist

– Vi kommer att fira hemma då vi ska ut och resa morgonen efter. Därför tror jag att vi kommer få flytta tolvslaget till 21 eller något.

Edvin Ryding.

Edvin Ryding, 20, skådespelare

– Det blir nog ganska lugnt. Jag kommer käka en middag med några kompisar och laga lite god mat, men jag tänker att jag vill laga maten i år. Det kanske kan bli havets läckerheter som exempelvis pilgrimsmusslor. Jag skulle också vilja lära mig att göra pappas sandefjordsås. Jag får nog be honom att lära mig det.

Titti Schultz med sambo Erik.

Titti Schultz, 51, programledare

– Vi lånar ut vår lägenhet till några utsocknes släktingar som vill fira nyår i Stockholm. Jag och Erik är nästan alltid på landet, vi har ett litet ställe. I år firar vi bara vi två. Jag är inte mycket för stora nyårsfester. Hur kul festen än har varit så kollapsar den känslan när det är två timmars taxikö. Att fira hemma, käka gott och vara väldigt ledig är det bästa.

Jan Emanuel.

Jan Emanuel, 49, företagare och entreprenör

– Vi firar in det nya året på Vinbaren i Åre. Vi är där med vänner till familjen och barnens vänner. Vi blir 15-20 personer vid bordet och det ska bli riktigt kul. Vi ropar ”vaffanculo” till de höga räntornas, börssänkets och krigsåret 2023 och applåderar in 2024! Det är sällan jag har sett fram emot ett nytt år så kraftfullt.

Magnus Skogsberg Tear.

Magnus Skogsberg Tear, 62, regissör och skådespelare

– Då står jag på scenen. Jag är ju med i musikalen ”Dé é det här vi kallar kärlek” på Nöjesteatern i Malmö.

Malin Åkerman.

Malin Åkerman, 45, skådespelare

– Vi har firat jul i Sverige med mamma och pappa och hela familjen. Det har varit jättehärligt, men på nyår flyger vi hem till Los Angeles så vi har inga planer alls för den dagen.

Christopher Garplind.

Christopher Garplind, 35, programledare

– Jag ska åka och jobba i Los Angeles i början av januari så jag passar på att fira nyår där. Däremot kan jag inte riktigt snacka i Aftonbladet om vad jag ska göra där tror jag. Men jag har också blivit utbjuden på dejt av författaren Bret Easton Ellis som jag funderar att nappa på, men jag vet inte om jag vågar.

– Jag intervjuade honom som alla andra gjorde när han var i Sverige i höstas. Då sa jag att jag skulle dit och han sa att hans kille är 37 år och bara går på en massa kemsexfester och det orkade inte Bret själv. Men vi kunde gärna äta middag om jag var sugen. Vi får se, jag vet inte om det var en invit. Vi får se om jag vågar mejla, kanske efter några margaritas…

Tommy Körberg och hustrun Ann-Charlotte.

Tommy Körberg, 75, artist

– På nyårsafton är vi hemma i vår lägenhet i Stockholm på sjunde våningen och tittar ut mot Skansen. Där sitter nämligen min pianist och spelar i orkestern och han har lovat att vinka till mig i tv. Men innan dess ska vi gå ut och äta middag på en restaurang.

Dogge Doggelito.

Dogge Doggelito, 48, artist:

– Det är en fantastisk dag att jobba på då man får dubbelt betalt. Det är inte så viktigt att fira nyår, för mig är julen viktigare. Så nu hoppas jag att det trillar in något välbetalt jobb.

Owe Thörnqvist

Owe Thörnqvist, 94, artist

– Vi är i Florida just nu och kommer fira nyår på Lido beach där jag har haft ett boende i 25 år, men sålde under pandemin. Men därifrån så ser man i alla fall Mexikanska golfen och massa fyrverkerier.

Martin Melin.

Martin Melin, 56, riksdagsledamot och tv-profil

– Jag och min flickvän Lisa ska bada isvak. Nu vet jag inte om det kommer att vara någon is, men vi ska vinterbada i Hellasgården i Nacka. Jag badar egentligen inte om det är under 20 grader i vattnet, men nu har jag lovat det här. De vi ska fira nyår med är riktiga vinterbadare, de kan ligga i vattnet i 20 minuter och det är helt sjukt. Senast jag vinterbadade var för 30 år sedan under polisutbildningen. Då var man tvungen att hoppa i en isvak och öva livräddning.

Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson, 60, statsminister

– Vår familj är väldigt mycket för resande och i många år har vi pratat om Sydamerika då ingen av oss har varit där. Det var en dröm som min handelskraftiga fru bestämde sig för skulle genomföras. Så det är en gemensam födelsedagspresent nu när jag fyller 60 år. Vi blir borta totalt 10 dagar.

Renée Nyberg.

Renée Nyberg, 57, programledare

– Vi ska vara i fjällen på nyår. Det blir halva familjen som åker med, ett barn och hans tjej hänger med oss. Det blir jättehärligt.

Ronny Svensson.

Ronny Svensson, 63, filmkritiker

– Förra nyår var så lugn och fin. Då satt jag och min flickvän Marie hemma i min lya med katten Sverker och tittade på ”Grevinnan och betjänten” och drack lite bubbel. Det var vår första nyårsafton tillsammans och det var väldigt romantiskt. Men det sagt så blir det nog en favorit i repris i år: med kärlek, bubbel och även fisk. Jag vill gärna ha skaldjurspaté i skivor och laxpudding på nyår.

Marcus Schenkenberg.

Marcus Schenkenberg, 55, världens första manlige supermodell

– Nyårsafton i år kommer firas med en middag hemma hos några vänner. Jag tror faktiskt att det kommer bli ganska lugnt.

Peter Dalle.

Peter Dalle, 67, skådespelare

– Jag ska fira med några vänner hemma hos mig. Gällande maten blir det skaldjur av något slag. Jag får se vad det finns på Östermalmshallen.

Maria Forsblom.

Maria Forsblom, 37, TV4-profil

– Jag har den stora glädjen att några grannar också blivit goda vänner. Vi är tre familjer som delar på ansvaret för middagen och kör en rätt i vardera hus. Jag ser väldigt mycket fram emot att få leka och fira in 2024 tillsammans med sex barn och lika många vuxna.

Johan Ulveson

Johan Ulveson, 69, skådespelare

– Jag ska fira nyår på vårt lantställe som ligger söder om Norrtälje. Vi kommer äta ostron och lite löjrom. Och det blir ju även bubbel förstås.

Johan Glans.

Johan Glans, 49, skådespelare

– Jag kommer fira nyår i Stockholm med familjen. Det blir en mindre fest i ett stall på Djurgården som vi äger. Där var vi även förra nyårsafton. Då fixade vi catering och det blir nog så i år igen.