Lewis Capaldi tar en paus från att turnera – på obestämd tid

Artisten behöver fokusera på sin psykiska hälsa – efter omtalade Glastonbury-spelningen

Uppdaterad 12:44 | Publicerad 12:34

Lewis Capaldi tar en paus från att turnera – på obestämd tid.

Världsartisten skriver i ett inlägg på Instagram att han behöver fokusera på sin psykiska hälsa.

”Det här är det svåraste beslutet jag har tagit i mitt liv”, skriver han.

Den skotske artisten Lewis Capaldi, 26, klarade inte av att sjunga sin superhit ”Someone you loved” på festivalen Glastonbury i helgen – där virala klipp på bland annat Tiktok visar hur publiken slöt upp och sjöng låten istället för honom.

Liknande händelser har hänt honom på andra spelningar, bland annat i Stockholm tidigare i år.

Han har tidigare berättat om att han lider av psykisk ohälsa, får ångestattacker och förra året berättade han för första gången offentligt att han lider av Tourettes syndrom.

Nu berättar stjärnan i ett Instagraminlägg att han tar en paus från att turnera.

Han inleder inlägget med att tacka för det fantastiska stödet han fick i Glastonbury.

”Det faktum att det här förmodligen inte kommer som en överraskning gör det inte enklare att skriva, men jag är väldigt ledsen att behöva meddela att jag kommer att ta en paus från att turnera, på obestämd tid”, skriver han.

Lewis Capaldi meddelade sina följare om beslutet att pausa turnerandet. 1 / 2 Foto: Instagram.

Behöver tid för att fokusera på hälsan

Lewis Capaldi skriver vidare att han brukade njuta av varje sekund av sina spelningar, men att sanningen är att han behöver mer tid att vänja sig vid sin Tourettes och hur det påverkar honom.

”I lördags blev det tydligt att jag behöver tillbringa mycket mer tid på att få i ordning på min mentala och psykiska hälsa, så att jag kan fortsätta att göra det jag älskar under lång tid framöver”.

”Kommer tillbaka så snart jag kan”

Artisten, som utöver ”Someone you loved” står bakom hits som ”Before you go”, ”Bruises” och ”Hold me while you wait”, ber också om ursäkt till alla som hade planerat att komma till hans konserter senare i år, men att han måste känna att han klarar av att leverera på den nivå som publiken förtjänar.

”Att sjunga för er varje kväll är allt jag någonsin drömt om, så det här är det svåraste beslutet jag har tagit i mitt liv. Jag kommer tillbaka så snart jag kan”, avslutar han inlägget.