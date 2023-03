Här är vinnarna av Stora ljudbokspriset på Storytel awards

Av: Viktor Andersson/TT

Publicerad: I går 22.29 Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Victor Beer, Joel Adolphson och Emil Beer i humorgruppen I just want to be cool fick ta emot Stora ljudbokspriset i kategorin barn för sin debutbok "Skurkskolan". Arkivbild.

Humorgruppen I just want to be cool, Sara Bergmark Elfgren och Bonnie Garmus är några av författarna som tillsammans med sina uppläsare tog hem Stora ljudbokspriset på årets upplaga av Storytel awards.

Lyssnarna och jurygrupperna har sagt sitt och korat 2022 års bästa ljudböcker.

I just want to be cools framgångsrika debutbok ”Skurkskolan” tog hem priset i kategorin årets barnbok. Boken är inläst av medlemmen Emil Beer. I feelgoodkategorin prisades Karin Härjegård och den rutinerade uppläsaren Marie Richardson för ”Kallbaderskan bland fjällen”. ”Drabbande och engagerande”, skriver juryn i sin motivering.

I faktakategorin var det Emma Schols och medförfattaren Frida Funemyr som tilldelades statyetten för ”Branden i Edsbyn och livet efteråt” som är uppläst av Ella Schartner. ”En otroligt stark berättelse”, skriver juryn i motiveringen.

Sammy Jeridi och uppläsaren Jonas Malmsjö prisades för ”Ghettoprinsessan” i spänningskategorin. Boken är den fjärde delen i Ghetto-serien. Sara Bergmark Elfgren och uppläsaren Nina Zanjani fick ta emot priset för ”Grim” i ungdomskategorin.

Det var gott om svenska författare på prispallen men i kategorin årets roman var det ”Lektioner i kemi” av den amerikanska författaren Bonnie Garmus som prisades. Boken är översatt till svenska av Sofia Nordin Fischer och uppläst av Lena Endre. ”En smart och slagfärdig roman”, skriver juryn i sin motivering.

På galan tilldelades även Elisabeth Skog, bibliotekarie vid Halmstads stadsbibliotek, Synskadades Stiftelses hederspris. ”En riktig eldsjäl”, skriver juryn.