Cher lejde fyra män – för att kidnappa sonen

Dramatiska natten på hotellet

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-28

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Cher, 77, ville stoppa sonen Elijah, 47, från att återförenas med sin ex-fru.

Då lejde hon fyra män för att kidnappa honom, enligt rättsdokument som Daily Mail tagit del av.

Stjärnan var orolig över sonens eskalerande drogmissbruk.

Den dramatiska kidnappningen avslöjas i skilsmässoansökan som sonen Elijah Allmans fru Marie Angela King lämnade in till domstolen i Los Angeles i december, rapporterar Daily Mail.

I dokument som blivit offentliga först nu skriver Marie Angela att hon och Elijah var separerade, men hade tagit in på hotell i New York i november 2022 för att försöka återförenas. En kväll trängde sig fyra män in på rummet och tog med sig Elijah därifrån.

”Jag fick höra av en av de fyra männen som tog honom att de anlitats av den andra partens mamma”, skriver Marie Angela King.

Dokumentet med berättelsen lämnades in fyra dagar efter kidnappningen.

”Sedan augusti 2022 har jag fått höra att jag inte fått träffa eller prata med Allman, som för närvarande är inlåst på ett behandlingshem som är okänt för mig. Jag har också fått höra att Allman inte har tillgång till sin telefon”, skriver Marie Angela King.

expand-left helskärm Cher med sonen Elijah.

Inlagd på behandlingshem

Bakgrunden till kidnappningen ska vara Chers oro för sonens missbruk. Elijah befinner sig just nu på behandlingshem efter att ha bott på det skandalomsusade hotellet Chateau Marmont i Los Angeles i ett halvår.

Enligt Daily Mail har personal på hotellet flera gånger kontaktat Cher och uttryckt sin oro för Elijahs hälsa. De ska bland annat ha hittat honom medvetslös på marken utanför hotellentrén.

– Han kunde komma ut med en cigarett och när han väl hade rökt färdigt den var han avsvimmad, säger en källa.

Cher har haft en komplicerad relation med sin son genom åren och det har ibland gått månader utan att de haft kontakt.

I en intervju med Entertaintment tonight 2014 berättade Elijah Allman att han började ta droger i elvaårsåldern.

– Det var bara så det var, det var det alla gjorde, sa han då.