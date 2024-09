Det låg bakom Shane MacGowans död

Ska ha haft lunginflammation

Uppdaterad 2023-12-04 | Publicerad 2023-12-03

The Pogues frontfigur Shane MacGowan dog tidigare i veckan.

Han har i flera år lidit av hälsoproblem och missbruk.

Nu berättar frun vad som låg bakom dödsfallet.

Hyllade sångaren i The Pogues avled tidigare i veckan till stor sorg för både fans, familj och vänner.

Enligt The New York Times har hans fru nu sagt att han dog av lunginflammation.

Har vårdats på sjukhus

Shane MacGowan avled efter en lång tids sjukdom och hade vårdats på sjukhus, bland annat på intensivvårdsavdelning under en längre period.

På juldagen skulle Shane MacGowan ha fyllt 66 år.

Fick sparken på grund av missbruk

Shane MacGowan var sångare i det brittisk-irländska folkpunkbandet The Pogues innan han fick sparken 1991 på grund av sina alkohol- och drogproblem.

Under 2000-talet har bandet dock återförenats ett flertal gånger med MacGowan vid mikrofonen. Han har även släppt en rad skivor med egna bandet The Popes.

Shane MacGowan är mest känd för bandets The Pogues julhit ”Farytale of New York” som de sjöng tillsammans med den bortgångna Kirsty MacColl.