Värdiga vinnare – efter en final som aldrig blev så spännande

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

En bra säsong av SVT:s ”På spåret” är över.

Fast tyvärr blev inte finalen något av de bättre programmen. Spänningen avtog när försvarande mästarna inte riktigt nådde upp till sin normala nivå.

Det är inte konstigt att Cecilia Düringer och Jonatan Unge var favoriter inför finalen. Förra säsongen vann de inte bara överlägset alla sina fyra matcher. Deras snittpoäng 43 hade räckt till seger i varenda match – om de inte hade mött sig själva!

I år hade de också vunnit sina tre matcher hittills solklart. Hade innan finalen en snittpoäng på 41,7.

Men lite i smyg har även motståndarna Marie Agerhäll och Fritte Fritzson imponerat. Tre vinster. Inte skyhögt överlägsna i alla matcher, men med ett poängsnitt på höga 39.

Närmast vinner har inte sällan visat sig vara avgörande och där har de alltid plockat tre poäng. Så även i finalen.

På första resmålet Mora var båda lagen lite försiktiga. På Santiago och Florens drog först det ena laget, sedan det andra, i nödbromsen redan på 10 poäng. Men det fick de ingen vidare utdelning på, då motståndarna kontrade och hittade rätt på 8 poäng.

På delfrågorna var båda lagen länge exakt lika bra. Att Marie Agerhäll kunde Hugo Alfvén på första musikfrågan var ju inte så konstigt, hans ”Roslagsvår” var vinjettmelodi till hennes tv-serie ”Dips”.

När hon och Fritte Fritzson ännu en gång vann Närmast vinner, fick de en svårintaglig sjupoängsledning. Och sedan tog de full pott på alla delfrågor kring Florens.

Vinst för Marie Agerhäll och Fritte Fritzson med 46-37. För att låna ett uttryck från sportvärlden: Bäst när det gäller!

Så bra var lagen:



Marie Agerhäll/Fritte Fritzson. Hon är manusförfattare, regissör och skådespelare. Blev känd när hon skapade och spelade huvudrollen i SVT:s humorserie ”Dips”, som skojade friskt med livet på UD, Utrikesdepartementet. Han är arkitekt och komiker. Har en populärvetenskaplig podcast och har satt upp flera krogshower i Malmö.

Kompletterar varandra bra kunskapsmässigt. Och Marie har även varit rolig och käftat med programledarduon. Kristian Luuk verkade inte helt nöjd med att bli jämförd med John Pohlman.





Cecilia Düringer/Jonatan Unge. Hon är lärare, läroboksförfattare och programledare för ”P3 Historia” sedan starten 2017. Han är ståuppkomiker, poddare och har varit skådespelare i flera komiska tv-serier. Är också provokativ krönikör i Aftonbladet. Tillsammans vann de förra säsongen av ”På spåret”.

Kändes inte helt fokuserade och nådde inte riktigt upp till sin normala nivå.

Så bra var musiken:



Benny Anderssons orkester.

När BAO kompar sina två favoritsångare Tommy Körberg och Helen Sjöholm kan det knappast gå snett, oavsett om de sjunger Hugo Alfvén eller Andrea Bocelli.

TIO I TOPP under säsongen:

1. Laleh & BAO: ”Titta på mig nu”. 2. BAO: ”Libertango”. 3. Bo Kaspers orkester: ”Han måste gå”. 4. Tommy Körberg, Helen Sjöholm & BAO: ”Midsommarvaka”/”Roslagsvår”. 5. Isabella Lundgren & Bo Kaspers orkester: ”Regntunga skyar”. 6. BAO: ”Jalopy”. 7. Darin & Bo Kaspers orkester: ”Rock with me”. 8. Léon & Smith & Tell: ”You and me song”. 9. Moneybrother & Smith & Tell: ”Alright”. 10. Bo Kaspers orkester: ”Canät get you out of my mind”.

Några andra spaningar:

Årets sämsta lag: Hasse Aro och Camilla Läckberg. 2 x 20 poäng kommer man inte långt med i ”På spåret”.

Årets mest färgsprakande: Tävlingsmässigt gick det väl sådär, men Jason Diakités och Marcus Samuelssons kläder kan man inte klaga på.

Årets nykomling: Tävlingsmässigt gick det väl sådär, men radioprofilen Christopher Garplind var säsongens galnaste och roligaste deltagare. Tävlade ihop med Emma Peters.

Årets succé, igen: Närmast vinner, ett suveränt geografiskt tävlingsmoment.

Årets Kristian Luuk & Fredrik Lindström: Superproffs, men börjar bli lite för självgott nöjda med sina egna ledtrådar på resmålen. Sista säsongen nästa gång? Och sedan tar Peter Apelgren och Anna Mannheimer över, så blir programmet ännu mer göteborgskt…