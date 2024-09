”Parlamentet” läggs på is – på obestämd tid

TV4: Kommer säker tillbaka i tablån något annat år

Publicerad 2023-09-08

Ännu ett TV4-program läggs på is.

Nu meddelar kanalen att ”Parlamentet” inte kommer sändas i höst.

”Det kommer säkert tillbaka i tablån något annat år”, meddelar exekutiv producent för programmet till Aftonbladet.

Ett till TV4-program ställs in under hösten. Nu meddelar kanalen att ”Parlamentet” läggs på is på obestämd tid.

Beskedet kommer bara timmar efter att kanalen gått ut med att ”Karl Fredrik på Österlen” pausas.

Johan Janrell-Aspnäs, exekutiv producent för Parlamentet, skriver i ett meddelande till Aftonbladet att programmet normalt brukar sändas redan i augusti.

”Men i år pausade vi för att vi ville ta ett nytt grepp på programmet. Det kommer säkert tillbaka i tablån något annat år. Det är inte första gången”, säger han.

expand-left helskärm Programledaren Anders S Nilsson.

”Naturligt att pausa ibland”

Janrell-Aspnäs skriver vidare att programmet pausades i två år efter 2011, när det sändes både under hösten och våren. Sedan 2014 har programmet enbart sänts under hösten, och ändrat format från halvtimmeslånga sändningar till heltimmeslånga program.

”Det är naturligt att pausa ibland och se över vad vi kan göra för att modernisera progammet. Parlamentet är ett starkt format, men även starka format måste vara ödmjuka för att tiderna förändras. Om man är rädd om en titel måste den in på service efter ett visst antal mil”, säger han.

expand-left helskärm ”Parlamentet” 2003

”Talang och ”Let’s dance” sänds inte heller

Sedan tidigare är det känt att ”Talang”, ”Wild kids”, ”Biggest Loser”, ”Let’s dance” och ”Karl Fredrik på Österlen” inte kommer sändas nästa år.

Fredrik Arefalk, innehålls- och kanaldirektör på TV4, har tidigare skrivit i ett mejl till Aftonbladet att inget är beslutat om ”Talangs” framtid efter beskedet om att det inte kommer sändas nästa år.

”Vi ser alltid över hur vi kan ge tittarna de bästa programmen vid rätt tidpunkt. Det stämmer att Talang inte spelas in i höst, och att programmet inte har samma plats i tablån nästa år. Men det betyder inte att något är beslutat om Talangs framtid”, skrev han.