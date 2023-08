Underhållaren Eddie Skoller är död – blev 79 år

Dog efter en tids sjukdom

Uppdaterad 08:20 | Publicerad 07:50

Dela artikeln

Den danske komikern och artisten Eddie Skoller har dött, skriver Ekstrabladet.

Han blev 79 år gammal.

Skoller började uppträda i slutet av 1960-talet och fick sitt genombrott med låtar som ”What did you learn in school today”, ”En enkel sång om frihet” och ”I Medelhavet sardinen svimmar”.

helskärm Den danske artisten och komikern Eddie Skoller är död. Arkivbild.

Syntes på SVT

Skoller föddes i USA men bodde i Danmark större delen av sitt liv.

Som showartist och komiker uppträdde han även i Sverige, bland annat på Hamburger Börs i Stockholm. Han underhöll också i SVT.

2020 gjorde han comeback i en konsertuppsättning av ”Jesus Christ Superstar”. Skoller gjorde en av rollerna även när musikalen hade Danmarkspremiär 1972.

Dog efter en tids sjukdom

Mellan 1993 och 2004 var han gift med den norska artisten Sissel Kyrkjebø.

Eddie Skoller somnade in på Rigshospitalet i Köpenhamn efter en tids sjukdom, omgiven av sina närmaste.