”Ex on the beach”-stjärnan Sara Bolay har blivit mamma

Visar upp dottern

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Sara Bolay har blivit mamma för första gången.

I ett inlägg på Instagram delar hon med sig av bebislyckan.

Den 30 oktober landade storken.

Realitystjärnan Sara Bolay, 30, har blivit mamma för första gången.

I ett inlägg på Instagram visar hon upp dottern från förlossningssalen. Kommentarsfältet har fyllts av kärlekshälsningar och flera kända profiler som Linda Pira, Ida Warg och och de tidigare ”Paradise hotel”-vinnarna Robin ”Mos” Andersson och Anna Pankova, har gratulerat den nyblivna mamman.

helskärm Sara Bolay visar upp nyfödda dottern.

helskärm Sara Bolay.

Det var i juni som Sara Bolay avslöjade att hon väntade barn.

”Jag är offentlig och bara det känns stort att dela med mig av då jag inte kan dölja magen längre”, skrev hon då till Aftonbladet.

Hon vill däremot inte berätta om det finns en pappa med i bilden.

Sara Bolay blev ett känt ansikte i realityvärlden när hon medverkade i ”Ex on the beach” 2015. Fem år senare dök hon upp i programmet igen – då i en kändisversion.