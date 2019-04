Björnar + FÖLJ

Skandalprofil i nytt blåsväder – hade levande björn på hemmafesten

Foto: ALL OVER PRESS Dan Bilzerian.

Instagramprofilen la upp en video från hemmafesten – där han matar en brunbjörn.

Nu rasar djurrättsorganisationen PETA.

– Björnar hör hemma i det vilda, inte i fångenskap, säger PETA:s vice vd Lisa Lange till People.

Dan Bilzerian, 38, har gjort sig känd för sitt flådiga leverne med lyxbåtar och fotomodeller.

Förra veckan anordnade Instagramprofilen en hemmafest i sitt hus i Los Angeles.

På tillställningen befann sig en minst sagt uppseendeväckande gäst: en livs levande björn.

Bilzerian delade med sig av en video från festen till sina närmare 27 miljoner Instagramföljare där björnen, som är av rasen kodiak, kan ses äta från hans hand.

Klippet har i skrivande stund visats över 15 miljoner gånger och samtidigt som vissa av hans följare kallar det hela för ”episkt” är det långt ifrån alla som är lika roade.

”Det här är inte okej”, kommenterar en användare.

”Det här är galenskap. Så sorgligt”, kommenterar en annan.

”Björnar hör hemma i det vilda”

Nu riktar även djurrättsorganisationen PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, kritik mot skandalprofilen.

– Björnar hör hemma i det vilda, inte i fångenskap, säger PETA:s vice vd Lisa Lange till People.

Organisationen har även skickat in ett klagomålsbrev till Kaliforniens departement för fiskar och djurliv samt till Los Angeles departement för djurtjänster.

Dan Bilzerian verkar dock skaka av sig kritiken.

– Det är rätt uppenbart att jag älskar djur. Jag slutade jaga för länge sen, säger han till People.

Han menar att han uppskattar människor som står upp för djuren, men att kritiken bör riktas åt annat håll.

– Du har människor som dödar tusentals djur varje dag och ser det som en sport, torterar hundar i Kina och klubbar ihjäl sälar för skojs skull. PETA vill bara hoppa på det som är populärt på nätet och gå på mig.

Enligt Instagramprofilen led inte heller björnen av att närvara under festligheterna.

– Det fanns inga elstängsel och vi provocerade den inte. Jag matade en väldigt hälsosam och glad björn som räddades vid ung ålder.

