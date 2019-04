Bebislycka för ”Unga mammor”-profilen: ”Välkommen lillasyster”

avCornelis Rikken

NÖJE 15 april 2019 22:55

Storken har kommit till Julia Bergman.

Under måndagskvällen delade ”Unga mammor”-profilen med sig av den glada nyheten på Instagram.

”Välkommen lillasyster”, skriver hon.

Julia Bergman, 23, annonserade redan i november att hon väntade barn med pojkvännen och hockeyproffset Dennis Everberg, 27.

Nu har den nya familjemedlemmen äntligen anlänt, avslöjar ”Unga mammor”-profilen på Instagram.

Citerar Lana Del Rey

Den nyblivna mamman hälsar lillasyster välkommen tillsammans med texten ”Now my life is sweet like cinnamon, like a f**king dream I’m living in”, en rad ur Lana Del Reys låt ”Radio”.

I kommentarsfältet syns lyckönskningar från bland annat ”Paradise hotel”-profilen Andrea Norrman, 22, och Youtube-stjärnan Ida Warg, 32.

”Åååh grattiiis”, skriver Andrea Norrman, följt av hjärtan och gråtande emojis.

Nominerades till Kristallen

Julia Bergman har sedan ett tidigare förhållande sonen Milan, 4, som även han syntes flitigt i de fyra första säsongerna av ”Unga mammor”.

2017 nominerades de till en Kristallen i kategorin ”Årets tv-personlighet”.



1 av 2 | Foto: Magnus Sandberg Julia Bergman och sonen Milan.

LÄS OCKSÅ PLUS Så gick det efter fjärde säsongen av ”Unga mammor” 2018

LÄS OCKSÅ Babylycka för Julia Bergman och Dennis Everberg

LÄS OCKSÅ PLUS TV3-paret går skilda vägar

15 april 2019 22:55