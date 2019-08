Mästarnas mästare + FÖLJ

Avslöjar: Tre första namnen klara för nya ”Mästarnas mästare”

Uppgifter: Kim Källström, Susanna Kallur och Frida Hansdotter deltar – SVT spelar in i Grekland igen

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 10 augusti 2019 13:03

”Mästarnas mästare” firar 10 år och snart ska den kommande säsongen spelas in.

Redan nu kan Nöjesbladet avslöja tre deltagare som enligt uppgifter är klara för programmet: utförsåkaren Frida Hansdotter, häcklöparen Susanna Kallur och fotbollsprofilen Kim Källström.

– Det är många som förekommer i våra diskussioner, men de är tre jättebra namn, säger SVT:s projektledare Anders Wistbacka.

I år firar ”Mästarnas mästare” 10 år och förberedelserna på SVT är i full gång. Nöjesbladet kan avslöja tre idrottsprofiler som enligt väl insatta källor är klara för nästa säsong som med största sannolikhet kommer att sändas våren 2020.

Det är utförsåkaren Frida Hansdotter, 33, som lade karriären på hyllan så sent som i våras när säsongen var över.

"Jag älskar skidåkning och det kommer alltid vara en stor del av mitt liv. Men det är dags för mig att ta farväl av världscupen och starta ett nytt kapitel i livet", skrev hon själv på Instagram inför sin sista tävling i Andorra i mars i år.









1 av 3 | Foto: AP Susanna Kallur.

Fick medalj av kungen

Häcklöparen Susanna Kallur, 38, ska också vara klar för programmet. Hon lade av 2017 efter att bland annat ha vunnit friidrotts-VM i Göteborg 2006. 2006 vann hon också Jerringpriset och 2017 fick hon H M Konungens medalj i 8:e storleken.

Fotbollsprofilen Kim Källström, 36, ska också enligt Nöjesbladets källor medverka i den nya säsongen. Han har spelat mängder av matcher i Svenska landslaget och var proffs i franska Lyon och Rennes. Han avslutade sin karriär i Djurgården 2017.

Enligt Nöjesbladets källor ska programmet precis som förra året spelas in i Grekland. Tidigare år har programmen spelats in under hösten för att sändas den kommande våren.

”Extremt värdiga deltagare”

Anders Wistbacka är SVT:s projektledare för ”Mästarnas mästare”, men på SVT vill man som vanligt hålla deltagarna hemliga så länge som möjligt. Enligt honom är de inte helt klara med alla namn inför den kommande säsongen.

– Det är faktiskt inte helt klart med casten. Vi sitter in i det sista och försöker få till de sista namnen, säger han när Nöjesbladet når honom över telefon.

– Jag har svårt att kommentera de namnen du nämnde. Jag kan inte göra det eftersom det inte är klart. Men det är jättefina namn och alla tre är extremt värdiga deltagare i ”Mästarnas mästare”. Alla tre är på den nivån att de förekommer i våra diskussioner. De är många som förekommer i våra diskussioner. Men de är tre jättebra namn.

Tittarsuccé

Sveriges Televisions trotjänare ”Mästarnas mästare” sändes första gången 2009 och då stod längdskidåkaren Per Elofsson som mästare efter att ha slagit fotbollsspelaren Malin Moström i finalen.

Programmet är en tittarmagnet och har haft stadiga tittarsiffror runt två miljoner per program.

Förra året stod skidprofilen Anders Södergren som vinnare efter att ha slagit Carolina Klüft som förlorade på målsnöret i en rafflande final.

LÄS OCKSÅ Anders Södergren vann ”Mästarnas mästare”

LÄS OCKSÅ PLUS De värsta bråken i ”Mästarnas mästare”