Greta Thunberg + FÖLJ

Fatboy Slim använder Greta Thunbergs tal i sin låt

Har samplat talet från FN:s klimatmöte

avAlex Hartelius

8 oktober 2019 21:47

Greta Thunbergs uppmärksammade och omtalade tal under FN:s klimatmöte i New York fortsätter att engagera.

Dj:n Fatboy Slim har satt ihop sin technolåt ”Right here, RIght now” med delar av Gretas tal.

Nu sprids ett klipp på sociala medier när han river av låten på en av sina spelningar.

Dj:n Fatboy Slim hyllar klimataktivisten Greta Thunberg med en ny mix av sin låt ”Right here, Right now”. I låten har han tagit in delar av Gretas tal från FN:s klimatmöte i New York.



1 av 2 | Foto: Peter Wixtröm Greta Thunberg under FN:s klimatmöte.

På sociala medier sprids ett klipp när han spelar upp technolåten på en av sina spelningar. I låten hörs bland annat Gretas citat: ”People are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth”.

Låten går sedan över till att upprepa Gretas ord ”right here, right now”.

It has been brought to my attention that @FatboySlim has mixed @GretaThunberg’s speech into “right here, right now”… https://t.co/yGxAnE7gYi It has been brought to my attention that @FatboySlim has mixed @GretaThunberg’s speech into “right here, right now”… https://t.co/yGxAnE7gYi

LÄS OCKSÅ Kim Kardashians hyllning till Greta Thunberg

LÄS OCKSÅ Björn Ulvaeus: Greta Thunberg är en välsignelse