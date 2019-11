Georgien + FÖLJ

Högljudda protester vid filmpremiären av Sveriges Oscarsbidrag – ministern bekymrad

Ann Linde: ”Förstås oroad”

avRasmus Karlsson

1 av 5 | Foto: AFP/TT Högeraktivister protesterar vid premiären av Sveriges Oscarsbidrag, ”And then we danced” i Georgiens huvudstad Tbilisi på fredagen.

Sveriges Oscarsbidrag, ”And then we danced”, hade premiär i Georgien under fredagen.

Utanför biografen protesterade högeraktivister mot filmen – och utrikesminister Ann Linde är bekymrad över utvecklingen i landet.

– Jag är förstås oroad över att det fria ordet och att hbtq-personers rättigheter riskerar att inskränkas, säger hon.

Den svenske filmmakaren Levan Akin, 39, som även har gjort ”Cirkeln”, spelade in Sveriges Oscarsbidrag ”And then we danced” i Georgien, främst i huvudstaden Tbilisi.

Under fredagen hade hbtq-filmen premiär i Georgien och biljetterna tog slut på bara några minuter.

Filmens popularitet har provocerat den högerextrema gruppen Georgian March som stödjer homofobiska åsikter. Den georgiska ortodoxa kyrkan har också kritiserat filmen och ser den som ett försök att undergräva georgiska och kristna värden.

Utanför biografen Amirani i Tbilisi protesterade en grupp aktivister i samband med premiären.

Ann Linde: ”Riskerar att inskränkas”

Sveriges utrikesminister Ann Linde är bekymrad över utvecklingen i landet och på Twitter välkomnade hon den georgiska regeringens uttalande.

– Det här är en jätteviktig fråga som jag tar på största allvar. Jag är förstås oroad över att det fria ordet och hbtq-personers rättigheter riskerar att inskränkas, säger hon och fortsätter:

– Jag träffade nyligen den georgiske utrikesministern i Stockholm och vi har haft kontakt om detta sen dess. Han välkomnade personligen mitt engagemang i frågan.

Inspiration från Pride-paraden i Tbilisi

Levan Akin fick inspiration till filmen efter att han fick se bilder från Pride-paraden i Tbilisi i Georgien 2013.

– De blev attackerade av en mobb arga människor. Det var som i en zombiefilm. Jag kände att jag måste göra något av det här. Med mitt ursprung från Georgien, hade jag en ingång dit, sa han till Nöjesbladet tidigare.

