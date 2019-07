Prinsessan Estelle + FÖLJ

Miljöförvaltningens besked efter Metallica-konserten

Kommunen begärde svar efter att Ullevi släppte in prinsessan Estelle, 7, på konsert med 13-årsgräns

avTorbjörn Ek

NÖJE 12 juli 2019 10:26

Prinsessan Estelle, 7, vistades inte på publikplats under Metallica-konserten på Ullevi.

Därför anmärker inte Göteborgs kommun på att personer under 13 vistades i potentiellt för hög ljudvolym.

Däremot får arenaägaren Got Event backning på att publiken rökte trots det nya rökförbudet.

Lagen som reglerar ljudvolym under konserter gäller allmänna publikplatser, men prinsessan Estelle vistades i ett utrymme som arrangören Live Nation använde som arbetsrum under Metallicas spelning spelning på Ullevi.

Därför anmärker inte Göteborgs miljöförvaltning på ljudnivån under Metallica-konserten, trots att prinsessan Estelle är 7 år gammal och åldersgränsen för spelningen var satt till 13 år och därmed tillät högre ljudvolymer än vad som godkänns vid barntillåtna konserter.

”Förvaltningen konstaterar att den aktuella platsen var ett rum som arrangören använder i sin verksamhetsutövning. Det är således ingen publikplats och ingår därför inte i miljöförvaltningens tillsynsområde”, står att läsa i beslutet som miljöförvaltningen på fredagen meddelat Got Event.

Får anmärkning för rökning

I ett pressmeddelande konstaterar den ansvariga miljöinspektören Yusra Moshtat att ljudnivåerna under Metallica-konserten uppfyllde kraven för en spelning med åldersgräns på 13 år.

– På väg ut från konserten fick jag dock kännedom om att ett barn under 13 år varit på konserten och då blir ärendet mer komplicerat. Vi har undersökt det rum barnet befann sig i under konserten och landar i att det rummet inte är en del av publikområdet utan en lokal som Got Event har upplåtit till Live Nation att arbeta i under förberedelserna inför konserten. Vårt uppdrag är att kontrollera ljudnivåerna på publikområdet, säger Yusra Moshtat i pressmeddelandet.









1 av 3 | Foto: Jonas Lindstedt/TT Prinsessan Estelle på väg in på Ullevi.

Got Event, det kommunala bolag som driver Ullevi arena, får däremot anmärkning av miljöförvaltningen för att det nya rökförbudet inte efterlevdes under Metallica-konserten. Got Event får därför ett föreläggande utan vite, något som kan beskrivas som en skarp tillsägelse, men utan böter, för att besökarna inte följde rökförbudet. Med tillsägelsen följer också ett krav på att vidta åtgärder så att rökförbudet efterlevs framöver.

Miljöförvaltningen betonar att de inte arbetat annorlunda i det här ärendet än andra.

– Vi har jobbat som vi alltid gör. I det här fallet innebär det att vi har ett uppdrag att utföra tillsyn på verksamhetsutövares egenkontroll gällande ljudnivåer och tobakslagstiftningen, säger miljöinspektören Yusra Moshtat.

– Vi har det uppdraget för att värna människors hälsa, alltså för att minska risken för hörselskador och att icke-rökare utsätts för tobaksrök. När vi varit på tillsyn analyserar vi vad vi har mätt och sett och kommunicerar sedan det med verksamhetsutövaren, säger hon.

Föräldrar klagade

Efter att hovet berättat att prinsessan Estelle var på plats på Metallica-konserten tillsammans med sina föräldrar kronprinsessan Victoria, 41, och prins Daniel, 45, hörde flera besvikna föräldrar av sig till Nöjesbladet med klagomål över att deras barn nekats tillträde till Metallicas spelning på Ullevi, varav några tvingats vända i dörren.

– I och med att kronprinsessparet och prinsessan Estelle var i en loge så var det enligt reglerna korrekt. Det var en viktig del i planeringen så att Estelle skulle kunna följa med, med tanke på restriktionerna och åldersgränsen, har hovets informationschef Margareta Thorgren tidigare sagt till Nöjesbladet.

Men eftersom utrymmet där Estelle och kronprinsessparet vistades under konserten inte var att betrakta som en loge, utan som konsertarrangören Live Nation uttryckte det i ett sms till Nöjesbladet ”en plats på Ullevi som inte finns tillgänglig till försäljning på evenemang”, så faller det alltså inte under Göteborgs stads miljöförvaltnings granskningsområde.

