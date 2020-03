Filip och Fredriks drag i coronakrisen: Testar ”Digital drinking”

”Den mentala ohälsan i Sverige är värre än vad vi upplevt på evigheter”

avRasmus Karlsson

Publicerad: 24 mars 2020 kl. 18.08

Saknar du också din bästa kompis i dessa tider?

Filip och Fredrik gör i alla fall det och bjuder nu in till ”Digital drinking” – ett format online där duon kommer ta en öl och ”stämma av läget” med varandra tillsammans med tittarna.

– Det kanske kan vara mysigt att samlas och tänka på något annat en stund och unna sig en öl eller ett glas vin, säger han.

Våren närmar sig och många längtar efter att uteserveringarna öppnar. Att gå ut och ta en öl på en bar med en vän är i dagsläget inte självklart. Filip Hammar, 44, sitter i karantän i Los Angeles, USA. Vapendragaren Fredrik Wikingsson, 46, befinner sig i Sverige och båda saknar varandra.

Mitt under coronakrisen väljer nu duon att satsa på ”Digital drinking”. Ett koncept där de möts online över ett glas och pratar med varandra.

– Det är någon slags blandning mellan podcast och tv. Så som jag och Filip har det nu, två bästa kompisar som inte kan träffas och han kan inte komma till Sverige. Det är en speciell situation som för många andra, säger Fredrik Wikingsson.

Foto: Claudio Bresciani / TT NYHETSBYRÅN Fredrik Wikingsson och Filip Hammar bjuder in till ”Digital drinking”.

”Det låter megalomaniskt”

Programmet har premiär under tisdagskvällen på Dplay och Wikingsson berättar att de kommer köra varje kväll fram tills de inte känner ett behov av det längre.

– Då är det viktigt att stämma av en gång per dag och kanske ta en öl för att få lite guldkant på det. Då tänkte vi bjuda in andra för att sitta och titta på och de kanske bjuder in sina vänner också. Det blir någon slags minimal öl-lägereld på kvällen, säger han.

Duon kommer hålla på i cirka 15 minuter där allt sänds live och Fredrik Wikingsson menar att idén springer ur en lust, men han är inte helt övertygad av att folk kommer bänka sig.

– Jag tror att många känner igen behovet över att få prata med sin bästa vän. Man kan göra en liten stund av det här. Det springer ju ur vår vänskap, att vi vill höras. Det är klart att det låter megalomaniskt att folk vill titta på oss, eller sprätta en egen öl när vi gör det. Men folk kanske vill det ändå. Den mentala ohälsan i Sverige är värre än vad vi upplevt på evigheter, säger Wikingsson.

