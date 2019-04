Mamma Mia + FÖLJ

Nya ABBA-museets utställning – ta en selfie i Meryl Streeps bil

avJan-Olov Andersson

NÖJE 4 april 2019 22:29

Se och beundra alla de fantasifulla kläderna. Eller gitarren som Colin Firth spelar på. Och ta en selfie i Meryl Streeps bil.

ABBA The Museum har fått tillökning – en utställning kring de båda ”Mamma Mia!”-filmerna.

– Den är en hyllning till alla som jobbar bakom kulisserna i filmvärlden, säger kuratorn Ingmarie Halling.

ABBA The Museum är en succé. Senaste året kom ungefär 300 000 besökare.

Nu får de ännu mer att titta på. Utställningen ”Mamma Mia! Behind the movie magic” i källaren på museet är en hyllning till de båda succéfilmerna ”Mamma Mia!” (2008) och ”Mamma Mia! Here we go again” (2018).

Här bjuds på historien om hur filmprojektet kom till, via producenten Judy Craymer och manusförfattaren Catherine Johnson. Här kan man beskåda originalmanuskriptet. Gitarren som Colin Firths rollfigur Harry Bright spelar på. Mikrofonerna som Donna & the Dynamos sjunger i. Napoleonhatten som Meryl Streep har på sig (den skänkte hon efter inspelningen till Benny Andersson, som i sin tur nu lånat ut den till museet).





























1 av 13 | Foto: Jimmy Wixtröm Abba Museum öppnar en ny utställning med rekvisita från filmen!

Kuratorn Ingmarie Halling menar att utställningen är en hyllning till de som jobbar bakom kulisserna på filmerna. Här finns till exempel modeller och ritningar på hur den grekiska by ser ut, som skapades och byggdes upp i en studio i London inför den första filmen.

Här finns också många av de fantasifulla kläder som designades och syddes upp inför de båda filmerna.

Och för de som vill ha ett minne med sig från museet:

Man kan som fotografen Jimmy Wixström och jag gjorde, ta en selfie i den Land Rover som Meryl Streep respektive Amanda Seyfried körde i första och andra filmen…

Foto: Jimmy Wixtröm Abba Museum öppnar en ny utställning med rekvisita från filmen! Jimmy Wixtröm och Jan Olov Andersson.

