Skandalomsusade Johnny Depp tillbaka i en bra filmroll

Publicerad: 21 februari 2020 kl. 22.09

BERLIN. Han kommer till presskonferensen över en halvtimme för sent.

Och gömmer sedan delvis ansiktet under en hatt, samtidigt som han bär solglasögon inomhus.

Fast Johnny Depp pratar engagerat om ”Minamata”, den bästa filmrollen han gjort på åratal.

De senaste åren har inte varit Johnny Depps, 56, bästa. Rapporter om mycket fylla under inspelningen av senaste ”Pirates of the Caribbean”-filmen. En stökig skilsmässa med anklagelser om misshandel efter det korta äktenskapet med 23 år yngre Amber Heard. Stämningar fram-och-tillbaka mot tidigare agenter och advokater om vem som gjort att Depps enorma förmögenhet höll på att försvinna.

”Minamata” är precis den film som Depp behöver just nu. En seriös roll i en film som ligger helt rätt i tiden.

Depp spelar ärrade krigsfotografen Eugene W. Smith (1918-1978). Tidningen Lifes chef (Bill Nighy i filmen) skickade ut honom på ett sista uppdrag, att avslöja en miljökatastrof i Japan tidigt på 1970-talet. Det blev det sista han gjorde som fotograf.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images Europe Johnny Depp under filmfestivalen i Berlin.

”Fascinerad av hans lite stökiga liv”

Minamata är ett fiskeläge i Japan, platsen för en miljökatastrof, då ett industriutsläpp av kvicksilver orsakade den dödliga så kallade minamatasjukan. 1 784 har dött. Många människors försök att få ut ersättning från företag och japanska staten pågår fortfarande.

– Som fotointresserad har jag alltid beundrat ”Genes” (som Depp kallar fotografen) bilder och varit fascinerad av hans lite stökiga liv. När jag hörde talas om den här historien i Japan, tyckte jag det var ett angeläget ämne att göra en film om, säger Depp, som är medproducent i filmen.

En journalist frågar om det finns några likheter med Eugene W. Smiths liv och Johnny Depps. Han anspelar förstås på att även krigsfotografen missbrukade både sprit och narkotika. Johnny Depp ignorerar den biten av frågan i sitt svar:

– Jag tror ”Gene” hade något oväsen som lät väldigt högt inne i hans hjärna. Vad som orsakade det, vet jag inte. Men i filmen har vi koncentrerat oss på miljökatastrofen, hur han var med om att avslöja den, inte på hur ”Gene” mådde, även om det till viss del skildras också. Och jag tror han var nöjd med sitt liv. Vet ni vad han brukade påstå att W:et i hans namn stod för? Wonderful…

”Då var det fest”

Johnny Depp tycker kända konstnärer har ett ansvar att berätta sådana här viktiga historier.

– Man kan inte stå och skrika ensam i protest. Har man som jag möjligheten att göra en sådan här film, ska man göra det.

Alla andra på podiet öser beröm över Johnny Depps engagemang i filmprojektet.

Fast helt omöjligt att han fortfarande festar rätt mycket, är det nog inte. Bill Nighy säger:

– Ett skäl att jobba med Johnny är att tidigare har jag bara fått spela bläckfisk mot honom, när han var pirat. Så nu ville jag mötas framför kameran som två riktiga människor. Och så har vi alltid kul ihop på kvällarna. Fast vad vi gör… det lämpar sig nog inte i tryck… (skratt)

Inspirerad av Bill Nighys uttalande, säger den japanska stjärnan Hiroyuki Sanada direkt:

– När Johnny plockade fram gitarren på kvällarna, då var det fest.

– Ja, ja, lite kul hade vi väl också, mumlar Johnny Depp i ett valhänt försök att tona ned festandet.

