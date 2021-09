Efter Aviciis död: Vill se förändring mot psykisk ohälsa

Klas Bergling har träffat statsminister Stefan Löfven

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Tusentals berättelser om ungas psykiska ohälsa har samlats in under kampanjen ”For a better day”, uppkallad efter Aviciis låt.

Nu ska listan på ungas berättelser lämnas över till statsminister Stefan Löfven.

– Vår starka förhoppning är att kampanjen ska bidra till diskussionen om ungas välmående, säger Klas Bergling.

Mer än tre år har gått sedan Tim ”Avicii” Bergling tog sitt liv, 28 år gammal. Efter hans död uppmärksammades problemet med psykisk ohälsa bland ungdomar.

En stiftelse, uppkallad efter Tim Bergling, startades av familjen, ” Tim Bergling Foundation ”. Fokus är att lyfta frågor kring psykisk ohälsa.

Under året har stiftelsen tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero, startat kampanjen ”For a better day”, som döpts efter Aviciis låt.

Där riktas ljuset mot unga med psykisk ohälsa. Över tusen berättelser har samlats in från ungdomar som vittnar om psykisk ohälsa i vardagen och som ska tas vidare till Sveriges regering.

– Vår starka förhoppning är att kampanjen ska bidra till diskussionen om ungas välmående, psykiska hälsa och välmående och att vi samlar in deras röster, säger Klas Bergling, Tim Berglings pappa.

helskärm Klas Bergling.

helskärm Stefan Löfven.

”Gäller att gå från ord till handling”

Förändringarna som initiativtagarna vill se är bland annat att varje barns självmord ska utredas, sätta psykisk hälsa på schemat i skolan, få fler att klara skolgången och en bättre tillgång till vård.

Klas Bergling har träffat statsminister Stefan Löfven för att lämna över berättelserna och en lista över de ungas tankar och berättelser.

– Han var väldigt intresserad av de ungas berättelser och gjorde även en summering. Jag sa till honom att det är ett problem som vi alla delar och det är politikerna som sitter på stålarna, säger Klas Bergling.

Klas Bergling tycker att det pratas mer om psykisk ohälsa i dag men lägger till att det gäller att gå från ord till handling.

– Man vet väldigt väl var problemen sitter och jag tror man har väldigt mycket svar på vad som behöver göras, säger Klas Bergling.

Klas Bergling tycker att samtalet har förändrats och att ämnet är mer uppe på tapeten idag.

– Jag tycker man pratar mer om det, säger Klas Bergling.

Löfven: Måste rätta till

Statsminister Stefan Löfven tycker det är ett viktigt initiativ.

– När jag tog emot boken från de här organisationerna så fick jag också möjlighet att prata med Klas Bergling om det arbetet de gör, och inte minst med Ella (Friman) och Luzia (Antas de Almeida) från Minds ungdomsråd som berättade om sina erfarenheter av psykisk ohälsa, säger Stefan Löfven.

Han fortsätter.

– En av dem sa en sak som har fastnat hos mig: ”Överallt finns det välvilliga vuxna som vill hjälpa mig. Men det känns som att jag får medla mellan vården, skolan och andra som om de vore skilda föräldrar”. Det är så fel och det måste vi rätta till.

helskärm Avicii, Tim Bergling, fotograferad i sin studio 2011.

Kräver förändring

Efter Aviciis bortgång startade Klas Bergling och hans hustru Anki Lidén Tim Bergling Foundation.

– Vi fick väldigt många brev och mejl och förstod att problemen är stora och det är många som är i samma situation, föräldrar, släktingar, vänner och så vidare, säger Klas Bergling.

Magnus Jägerskog är generalsekreterare på organisationen Bris, som är en av initiativtagarna bakom kampanjen.

– Vi ska räcka över de ungas förslag till statsministern och kräva att åtgärder kommer på plats. Det blir något vi kommer jobba för och följa framåt, säger Magnus Jägerskog.

Ett av kraven är till exempel att ha psykisk hälsa på schemat i skolan.

– Unga vill ha samtal om vad som främjar en god psykisk hälsa, men också vad psykisk ohälsa är. Frågor som rör psykisk hälsa borde helt enkelt finnas på schemat. Det är något som går som en röd tråd i mängder av de ungas förslag, säger Magnus Jägerskog.

Fakta For a better day Den 5 december 2020 lanserade Tim Bergling Foundation initiativet For A Better Day, uppkallad efter en Avicii-låt. Insamlingen sker i samarbete med Bris, Mind och Suicide Zero.

For a better day är Sveriges största insamling av ungas idéer, tankar och förslag kring vad som behövs för en bättre dag.

De ungas perspektiv saknas ofta i debatten – tanken med FABD är att den på sikt ska utvecklas till en egen rörelse där unga ges utrymme att påverka sin morgondag. Läs mer

