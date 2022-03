Nick Cave ställer in konsert i Ryssland: ”Ukraina, vi står vid er sida”

Fler artister drar sig ur

Publicerad: I dag 07.55 Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Nick Cave ställer in sommarens konserter i Ukraina och Ryssland. Arkivbild.

Även Nick Cave & The Bad Seeds ställer nu in sommarens konserter i Ukraina och Ryssland.

”Ukraina, vi står vid er sida och med alla de ryssar som opponerar sig mot den här brutala handlingen, vi ber att den här galenskapen får ett snart slut” skriver Nick Cave och hans band på Facebook.

Bland övriga internationella artister som dragit in sina konserter i Ryssland finns Green Day, The Killers, Iggy Pop, Bring Me The Horizon och Franz Ferdinand uppger Newsweek.

Även det det svenska kollektivet Drain Gang samt det svenska rockbandet Lucifer har bestämt sig för att inte åka till Ryssland, uppger P3 Musiknyheter.

”Vi sa att vi skulle spela så länge det inte faller bomber och folk dör, men nu är det omöjligt” skriver bandet i ett meddelande till programmet.

Svenske Adam Beyer säger till P3 Musiknyheter att han spelar för ”the people” och inte för regeringen, men att också han har kommit fram till att det inte längre går att åka till Ryssland.

