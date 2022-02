Carina Bergfeldts bror Fredrik tävlar i ”Elitstyrkans hemligheter”

Rådet från syrran innan inspelningarna

helskärm Fredrik Bergfeldt.

Han fick aldrig göra lumpen för sin familj.

Nu tar Fredrik Bergfeldt revansch och är en av deltagarna i ”Elitstyrkans hemligheter” 2022.

– Någonstans i det så har det kvittat vad jag än gör för jag har alltid hamnat i skuggan av min familj, säger Fredrik.

Fredrik Bergfeldt, 29, är en av deltagarna i den nya säsongen av ”Elitstyrkans hemligheter” på TV4 . I programmet får deltagarna genomgå hårda prövningar både fysiskt och psykiskt, under ledning av före detta elitsoldater.

Den nya säsongen har redan spelats in och för Fredrik var det något av en dröm som blev sann.

– Jag gillar det militära väldigt mycket, eller jag gillar träningsformen och det disciplinära. Det har alltid lockat mig, säger han.

Han har dock aldrig gjort lumpen, trots att han väldigt gärna ville det.

– Jag har känt mycket att jag togs ifrån valet att göra lumpen. Jag ville så gärna göra det, men i min familj så har alla studerat så det var väldigt tydligt att jag skulle göra det också, det var inget snack om saken.

helskärm Carina Bergfeldt.

Bror till Carina Bergfeldt

Han berättar att han kommer från en familj där alla är framgångsrika på olika sätt. Hans mamma Barbro Bergfeldt har en konstexamen, hans pappa Bosse Boström är forskare, hans bror Nicklas Bergfeldt driver ett framgångsrikt företag och hans syster är den välkända programledaren Carina Bergfeldt.

– Någonstans i det så har det kvittat vad jag än gör för jag har alltid hamnat i skuggan av min familj, säger Fredrik.

För honom var det extremt viktigt att känna att han kom in ordentligt i gruppen under inspelningarna av ”Elitstyrkans hemligheter”, något han menar kommer just från hans uppväxt och familjesituation. Innan han föddes så levde mamma Barbro tillsammans med Nicklas och Carinas våldsamma pappa. Barbro lyckades till slut ta sig ur den destruktiva relationen och fann kärleken på nytt.

– Och de flyttade ihop och fick mig. Min syster och bror bodde ju hos oss och min pappa blev även deras pappa. Och någonstans i det här var de alla överens om att jag aldrig skulle få ta del av det som de hade upplevt, säger Fredrik.

Det gjorde att han ofta kände sig utanför sin egen familj.

– De har det här traumat som de delar, och jag har aldrig ens fått vara med i den diskussionen eller känslan. Jag saknar ju inte att ha ett trauma, men det är bara det att jag inte får vara en del av den biten i familjen. Fast att de har ju bara gjort det för att skydda mig.

helskärm ”Elitstyrkans hemligheter” i TV4.

Fredrik Bergfeldt: ”Jag babblar”

Trots att familjen velat skydda honom så var det faktiskt hans syster Carina som till sist tipsade honom om att söka till ”Elitstyrkans hemligheter”. Men det fanns en sak som hon var lite orolig för när det stod klart att han hade kommit med i programmet.

– Jag var hos henne några dagar innan vi började spela in, och då var hon så ”du behöver inte svara på allt”, för jag babblar. Jag älskar att snacka, säger Fredrik och skrattar.

Hur tänker du kring att många kommer att omnämna dig som ”Carina Bergfeldts lillebror”, är det lite störigt eller bara kul?

– Det är vad det är, jag är ju hennes lillebror. Ingen skulle ju veta vem ”Fredrik Bergfeldt” är annars, haha. Jag får gärna bli omnämnd som hennes bror.

”Elitstyrkans hemligheter” sänds på torsdagar på TV4 Play och TV4, med säsongsstart den 24 februari.

Det här är Fredrik Bergfeldt Ålder: 29. Bor: Göteborg. Yrke: Projektledare. Familj: Sambon Isabelle, hunden Brumma samt katterna Stina och Greta.

