Amber Heards begäran: Ogiltigförklara domen

Tar strid i domstol: Hävdar att bevisningen varit felaktig och att en jurymedlem ljugit om sin ålder

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Amber Heard tar strid i domstol.

Nu kräver hennes advokater en ny rättegång – eller att domen mot henne ogiltigförklaras.

I dokument som lämnats in till rätten hävdas bland annat att en jurymedlem lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder.

Amber Heard, 36, har ännu inte överklagat domen, men nu har hennes advokater istället lämnat in en begäran till domstolen om att ogiltigförklara den, skriver New York Posts kändissajt Page Six.

I dokumenten, som lämnats till en domstol i delstaten Virginia där rättegången avgjordes, begär advokaterna alternativt att domaren ska ändra domen till Amber Heards fördel eller att rättegången ska tas om.

Den 43 sidor långa domstolsbegäran lämnades in till domstolen i fredags och där hävdar Amber Heards advokater att Johnny Depp, 59, ”enbart arbetat efter teorin om ärekränkning och därmed övergett all argumentation om att Miss Heards påståenden skulle ha varit falska”, skriver New York Post.

Enligt Heards advokater kan också en av jurymedlemmarna ha valts på felaktiga och möjligen olagliga grunder, när personen hävdat att hen föddes 1945, när det verkliga födelseåret uppges vara 1970.

”Avvikelsen väcker frågan om jurymedlem 15 faktiskt hade kallats till jurytjänst och granskades korrekt av rätten för att kunna delta i juryarbetet”, skriver Amber Heards advokater i sin begäran.

helskärm Amber Heard.

Depps advokat: Väntat

I domstolsdokumenten hävdar Amber Heards advokater också att Johnny Depps team misslyckats med att presentera bevis för att hans karriär skadades negativt av den opinionsartikel som Amber Heard skrivit om att hon levt i en misshandelsrelation.

”Depp presenterade inga bevis för att han åsamkats några ekonomiska skador under tidramen från 18 december 2018 till och med 2 november 2020 som ett resultat av opinionsartikeln”, skriver Heards advokater och fortsätter:

”Det fanns inga bevis för att något projekt eller kommersiella möjligheter gått förlorade på grund av artikeln”.

TMZ har varit i kontakt med Johnny Depps advokat Ben Chew som säger till Hollywood-sajten att Amber Heards drag varit väntat, men avfärdar begäran med att den inte innehåller något nytt av vikt.

I juni fälldes Amber Heard för förtal, efter att i en opinionsartikel i Washington Post ha hävdat att hon levt i en relation där hon blivit misshandlad. I artikeln namngav hon aldrig Johnny Depp. Totalt dömdes hon att betala 15 miljoner dollar i skadestånd, men summan begränsades till 10,3 miljoner på grund av ett skadeståndstak i delstaten Virginia.

Johnny Depp å sin sida fälldes också för förtal av Amber Heard på en punkt, till att betala två miljoner dollar i skadestånd till sin exfru.