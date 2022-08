Louise Nordahl har gift sig med Kristoffer Olofsson

Men bröllopet fick en mardrömsstart: ”Det blev en liten chock”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Kristoffer Olofsson och Louise Nordahl har gift sig.

Komikern Louise Nordahl har gift sig med kärleken Kristoffer.

Men det blev lite av en mardrömsstart för makarna.

– En vecka innan bröllopet ringde vår vigselförrättare som också var huvudvärdinna och sa att hon inte kunde komma, säger hon till Aftonbladet.

Hon blev upptäckt tack vare sina privata ”Paradise Hotel”-imitationer på Facebook. Det gjorde att Louise Nordahl blev kontaktad av flera produktionsbolag och innan hon visste ordet av så gjorde hon imitationer i humorprogrammet ”Mumbo Jumbo”.

Det senaste året har hon spelat i ”Scalarevyn” med Henrik Dorsin och Vanna Rosenberg och är nu aktuell i SVT:s politiska serie ”Herr talman” som börjar sändas på fredag.

Förutom det har hon också nyligen gått och gift sig med sin kärlek Kristoffer Olofsson. Bröllopet ägde rum på skånska Trollenäs slott i helgen i närvaro av släkt och vänner.

– Det känns helt självklart att det var Kristoffer jag skulle gifta mig med. Vi har längtat länge. Vi skulle ha gift oss i höstas, men då var jag tvungen att spela ”Scalarevyn” för den hade skjutits upp ett år så då var jag tvungen att boka upp alla mina helger, säger Louise Nordahl till Aftonbladet.

helskärm Bröllopet mellan Kristoffer Olofsson och Louise Nordahl ägde rum på skånska Trollenäs slott.

”Det blev en liten chock”

Hon förklarar att allt inte riktigt gick som planerat.

– En vecka innan bröllopet ringde vår vigselförrättare som också var huvudvärdinna för själva festen och sa att hon inte kunde komma. Det blev en liten chock, men hon hade ordnat ersättare så det löste sig bra.

De har också hunnit diskutera vilket efternamn de ska ta.

– Vi har valt mitt efternamn. Jag har börjat göra en karriär med mitt namn, sedan gick vi också efter principen att det efternamn som är mest unikt vinner. Det är färre personer som heter Kristoffer Nordahl är Kristoffer Olofsson. Men vi får se, vi kanske döper en framtida son till Olof för att få med det, haha!

Då antar vi att ni har diskuterat ämnet barn?

– Det har vi gjort och vi vill verkligen ha barn. Det hoppas vi slår in om en inte alltför avlägsen framtid, men sådant är svårare att planera. Vi vet hur man gör i alla fall.

helskärm Kristoffer Olofsson och Louise Nordahl.

Daniel Norberg sjöng

Paret ska åka på smekmånad till London och Paris, men de har redan avverkat en för-smekmånad.

– Vi har gjort en annorlunda variant, vi har redan haft halva smekmånaden. Vi var nere i Toscana i somras och bodde på vingårdar och avslutade med några nätter i Rom. Snart åker vi till London där Kristoffer har bott och sedan tar vi tåget till Paris, säger Louise Nordahl och fortsätter:

– Jag kan nämna en kul sak. Daniel Norberg sjöng en egen låt på vigseln som han skrivit till oss och den ska han släppa i höst. Det var väldigt fint att få gå in till en egenskriven låt av honom. Den heter ”Som du är”.

helskärm Daniel Norberg.

Vad ska du göra annars i höst?

– Vi kör en ny säsong av den politiska satirserien ”Herr talman” nu inför valet, den börjar sändas på fredag. Men jag blev nästan lite utbränd i maj-juni för då hade jag väldigt många inspelningar. Jag tror jag är med i fem olika realityprogram som ska visas under hösten, vintern och våren. Jag var bland annat med i ”Fångarna på fortet” och där märktes det på mig att jag var på väg att bli utbränd. Man kan säga att jag fick en liten mental kollaps. Jag var tvungen att intala mig själv att det var under en begränsad tid då det var så mycket jobb. Jag har medvetet tackat nej till en stor sak under hösten och det har jag aldrig gjort tidigare.