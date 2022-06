Sharon Stone öppnar upp om missfallen – har förlorat nio barn

”Kvinnlig hälsa har lämnats till den manliga ideologins vård”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Sharon Stone har gått igenom nio missfall.

Nu öppnar hon upp om den djupa sorgen på Instagram.

”Det är ingen liten sak, fysiskt eller psykiskt, ändå är det som att vi ska hålla det här för oss själva”, skriver hon i en kommentar.

Skådespelaren Sharon Stone, 64, öppnade i veckan upp sig om hennes nio missfall.

I en kommentar under tidningen Peoples Instagram-inlägg, med amerikanska ”Dancing with the stars”-stjärnan Peta Murgatroyd, 35, delar hon med sig av sin historia.

Det efter att Peta Murgatroyd själv berättat om de tre missfall hon gått igenom.

”Vi, som kvinnor har inte något forum där vi kan prata om den avgrundsdjupa sorg som det här är”, skriver Sharon Stone och fortsätter:

”Jag har förlorat nio barn genom missfall. Det är ingen liten sak, fysiskt eller psykiskt, ändå är det som att vi ska hålla det här för oss själva, i hemlighet med en känsla av misslyckande. Istället för att ta emot folks medkänsla, empati och helande som vi behöver”.

Lider av endometrios

Sharon Stone ger också en känga till vården, som hon menar är okunnig när det kommer till kvinnokroppen.

”Kvinnlig hälsa och välmående har lämnats till den manliga ideologins vård och har, i bästa fall, blivit slapp, i andra fall okunnig och våldsamt förtryckande”, skriver hon.

helskärm Sharon Stone är bland annat känd från att ha spelat en av huvudrollerna i ”Basic instinct” (1992)

Det är inte första gången som Sharon Stone är kritisk mot kvinnovården.

Skådespelerskan lider av endometrios samt en autoimmun sjukdom, något som också är orsaken till hennes missfall.

– Endometrios känns som att ditt inre rivs ut, som att knivar hugger dig om och om igen. Smärtorna gör att du inte kan röra dig. Om män hade drabbats av denna sjukdom hade det forskats på den mer, sa hon till spanska Elle tidigare i år, enligt Daily Mail.

Har tre söner

Efter de många missfallen adopterade Sharon Stone, tillsammans med sin ex-man Phil Bronstein, en son som idag är 22 år gammal.

Efter deras skilsmässa adopterade hon två söner till, 2005 och 2006.

Sharon Stone är mest känd för sin roll som Cathrine Tramell i Basic Instict.