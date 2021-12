Forskaren slår tärning och försöker minnas

Ålder: 70

Bor: Stockholm

Aktuell: Alltid aktuell

Tidigare medverken i sommar/vinter: Sommarvärd 1988 och 2014.

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh fan-faktor:

Första meningen:

I morgon är det nyårsafton och som framtidsforskare sedan många år är det naturligt att prata om det år som kommer och inte det som har varit.

Sista meningen:

Tack för att ni lyssnat och gott nytt år.

Tre typiska låtval:

1. Revolution - The Beatles

2. Don't shut me down - ABBA

3. Halva himlen - Jösses flickor