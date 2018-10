Bon Jovi: Alltid härligt att spela i Sverige

Bandet består av Bon Jovi-originalmedlemmarna Jon Bon Jovi, David Bryan och Tico Torres. Basisten Hugh McDonald och gitarristen Phil X har tillkommit senare, Phil X efter att Richie Sambora hoppade av 2013 av "personliga skäl". Bandet bildades i Sayreville, New Jersey 1983 och när de valdes in i Rock and Roll Hall of Fame tidigare i år utsåg New Jerseys guvernör den 14 april till "Bon Jovi"-dagen.

Deras största hits är "Livin' on a prayer", "It's my life" och "You give love a bad name", samt balladerna "Bed of roses" och "Always". De har släppt 13 studioalbum och sålt mer än 100 miljoner skivor.

"This house is not for sale" släpptes 2016 och är Bon Jovis första album utan Sambora.

Bon Jovi spelar i Stockholm den 5 juni nästa år.