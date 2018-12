Ariana Grande + FÖLJ

Grande ställer in i Las Vegas

NÖJE 29 december 2018 07:20

Ariana Grande ställer in lördagens konsert i Las Vegas av hälsoskäl. Exakt vilka är inte känt, men den 25-åriga superstjärnan skriver till sina 140 miljoner följare på Instagram:

"Jag tar mig just nu igenom några hälsoproblem och är mer än ledsen över att jag inte får träffa er i helgen".

Grande är en av världens just nu största artister och videon till hennes nya singel "Thank u, next" har strömmats över 214 miljoner gånger på Youtube. Singeln har även legat etta på Billboards prestigefulla Hot 100-lista sex veckor i rad.

1 av 2 | Foto: Evan Agostini/AP/TT Ariana Grande. Arkivbild.

