Kärlekslycka efter bara några veckor – frieri i ”Ensam mamma söker”

Jessica Andersson: ”En chock för vem som helst”

NÖJE 22 januari 2019 07:26

Det blir verklig kärlekslycka i ”Ensam mamma söker”.

Nöjesbladet kan avslöja att årets säsong avslutas med att en av mammorna blir friad till.

Det blir verklig kärlekslycka i årets säsong av ”Ensam mamma söker” som har premiär på TV3 ikväll.

Inte nog med att Elin Näslund, 28, väntar barn med en av männen hon dejtar i programmet, något som Nöjesbladet kunder apportera förra veckan. Nu kan vi också avslöja att det blir ett frieri under årets säsong.

Trots att mammorna bara dejtar sina potentiella kärlekar under några veckor under inspelningarna hann en av männen kära ner sig så rejält att han under inspelningen friade.

– Ja, en av mammorna, jag ska inte tala om vem, blir friad till. Det är det man önskar tjejerna när de går in i det här att det ska få funka hela vägen verkligen, och för en i alla fall som jag kan säga så har det ju gjort det, säger Jessica Andersson, 45, som för andra året är programledare för den populära dejtingsåpan.

Inga avslöjande ringar

Kändes det som att det var på gång eller blev du förvånad?

– I och med att jag har följt tjejerna hela sommaren så blev jag kanske inte så förvånad, mest bara jätteglad så klart.

Mamman däremot blev ordentligt överraskad.

– Du kan ju tänkta själv att dejta nån en sommar, ett par veckor och sen bli friad till. Det skulle vara en chock för vem som helst, säger Jessica Andersson.

Nöjesbladet har träffat de tre deltagande mammorna i årets säsong, men under pressträffen var det ingen av dem som bar någon avslöjande ring.











1 av 4 | Foto: Jerker Ivarsson Jessica Andersson.

Räknar med bröllopsinbjudan

De ville heller inte gå in på detaljer om vem av dem som kanske planerade för bröllop. Men alla tre intygar att den av dem som blev friad till blev lika förvånad som de övriga deltagarna.

– Ja, absolut, säger Elin Näslund.

– Det var nog ingen som hade räknat med det eller var förberedd på det, säger Theodora Larsson, 30.

Nu räknar de deltagande mammorna med att få gå på bröllopet.

– Jag tror att bröllopet blir av. Eller jag är säker på det, säger Theodora Larsson.

Och de mammor som inte blev friade till, kommer de bli bjudna på bröllopet?

– Det tror jag definitivt, det räknar nog alla med, säger Camilla Backman, 31, och skrattar.

”Ensam mamma söker” sänds tisdagar kl 21.00 på TV3, Viafree och Viaplay.

