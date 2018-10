Alida Morberg + FÖLJ

Bill Skarsgård och Alida Morberg har fått barn

Bebislyckan: Fick en liten flicka för en vecka sen

Alida Morberg fick ställa in en pressträff i sista stund.

I stället blev hon och Bill Skarsgård föräldrar.

Skådespelarparet fick en liten dotter i början av oktober.

Alida Morberg dök aldrig upp när skådespelarna i TV3:s ”Svartsjön” skulle möta pressen i början av förra veckan.

I stället hade hon blivit mamma till en liten dotter.

Dagen före pressträffen kom hennes och Bill Skarsgårds lilla dotter till världen.

Flickan, som ännu inte har något namn registrerat hos folkbokföringen, föddes måndag 1 oktober.

När Nöjesbladet träffade Alida Morberg i slutet av augusti sa hon om sin graviditet:

– Jag har mått bra hela tiden. Jag har haft lite tur och har inte mått illa och sånt där. Det känns bra. Jag är kanske lite tröttare och lite mer introvert än vanligt.

– Jag ska föda om tre veckor.

Foto: Elizabeth Pantaleo / Bestimage U / STELLA PICTURES Bill Skarsgård och Alida Morberg.

”Känns jättekul”

Nu tog det lite längre tid än så, som ofta är vanligt för mammor vid första födseln.

När Nöjesbladet träffade Bill Skarsgård i juli bekräftade han att han skulle bli pappa men ville inte säga mer än så:

– Det är privat, sa han.

Farfar Stellan Skarsgård var lite mer pratsam när Nöjesbladet träffade honom inför premiären av ”Mamma Mia! Here we go again”:

– Jag har åtta barn och ett barnbarn och nu ska jag få ett till. Det känns jättekul, sa han då.

Nöjesbladet har sökt Alida Morberg utan framgång.

