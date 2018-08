Björn Skifs + FÖLJ

Generös Skifs i snygg show



1 av 2 | Foto: sofnah / Sofia Nahringbauer Björn Skifs.

NÖJE 1 september 2018 00:21

++++

Bitar ur mitt liv

Björn Skifs med stort band.

Längd: 2 timmar Publik: 4430 (slutsålt)

Nygammalt.

Björn Skifs bjuder på en generös och snygg show när han ser tillbaka på sitt artistliv. Med överraskande låtval i rika arrangemang.

Passande med premiär på Skansen. Rösten från Vansbro är lika värd att ställa ut som fäbodar och härbren.

Under arbetet med den mäktiga skivboxen ”Every bit of my life” föddes idén till den nya föreställningen. De arkeologiska utgrävningarna gjorde att många bortglömda sångfynd kom upp i dagsljuset.

Björn Skifs berättar sin musikaliska historia från barndomen och framåt i tidsordning. Låtar från genombrottet i popgruppen Slam Creepers och från den korta USA-succéen med Blue Swede. Underhållande mellansnack. Bildvisningar och video från forntiden, bland annat en som Lasse Hallström gjorde.

Skifs gör också fina covers ur karriären. Elvis Presleys ”Suspicious minds”, Leon Russells ”A song for you” som han gör ensam vid flygel och Joni Mitchells ”From both sides now” i en underbar version med läckra trummor.

Det låter så bra. Hela tiden. ”Fångad i en dröm” är dramatiserad som en Bond-låt. Björn Skifs har femton medspelare på scen. Stråkkvartett, blåsare, tre körsångare/dansare. Väl valda bilder och filmer. Klädbyten och koreografi.

Allt är smakfullt och smart, i regi av Pernilla Skifs. Effektfulla ljus som säkert gör sig ännu bättre på turnén inomhus. Det är bara premiären som sker på Skansen i regn.

Men även där imponerar Björn Skifs. Han bär med sig 50 års erfarenhet av svenska folkparker, och dansar fortfarande runt med Mick Jaggersk spänst och sjunger lika bra som alltid. Både när det är bräckliga ballader och eldsprutande hårdrock.

”Bitar ur mitt liv” har med de väntade höjdpunkterna. Ja, det blir ”Hooked on a feeling”, ”Michelangelo” och ”Håll mitt hjärta”. Men också mycket man inte visste man ville höra, och allt låter inte som det brukar.

En omistlig uppvisning av en suverän underhållare.

FAKTA Turné 1/9 Skansen, Stockholm. 7–8/9 Karlstad. 14-15/9 Örnsköldsvik, 22/9 Luleå, 28–29/9 Jönköping, 5–6/10 Malmö 12–13/10 Linköping, 19–20/10 Sandviken, 26–27/10 Scandinavium, Göteborg, 2–3/11 Helsingborg, 9–10/11 Skellefteå, 17/11 Västerås, 23-24/11 Lidköping, 1/12 Globen, Stockholm. LÄS MER

Här är de mest streamade låtarna på Spotify 00:60

1 september 2018 00:21