Allt du behöver veta om QX-galan 2019

Det har blivit dags för den glittrande och färgsprakande QX-galan.

På röda mattan flockas kändisarna och Aftonbladet är på plats för att ta tempen.

Här hittar du samtliga nominerade – och livechatt när galan startar 21.00.

För 21:a gången bjuder QX-galan på en kändistätt tillställning. Förra året var det Christer Lindarw som tilldelades priset ”Årets HBTQ”. Priset delades ut av Mikael Persbrandt och Petra Mede.

Komikern Babben Larsson är i år programledare för galan som äger rum på Cirkus i Stockholm.

Nedanför hittar du samtliga nominerade i respektive kategorier.

Nominerade QX-galan 2019

Årets HBTQ-person

Sebastian Walldén

Caroline Farberger

Marika Carlsson

Nilla Fischer

William Spetz

Årets HBTQ-vän

Mendez

Annie Lööf

Petter Stordalen

Mia Skäringer

Tobias Karlsson

Årets Drag

Admira Thunderpussy

Imaa Queen

Cherry Wilder

Henrik J

Miss Vanity

Årets vardagshjälte

Jenni Steiner

Cake Cowboy-Markus

Pontus Skattberg

Marielle & Ellen

Hampus Widlund

Årets låt

Shallow – Lady Gaga

Ruin my life – Zara Larsson

Sand – Molly Sandén

Dance you off – Benjamin Ingrosso

Årets film

Call me by your name

Love, Simon

En fantastisk kvinna

Bohemian Rhapsody

Boy Erased

Årets tv-program

Vår tid är nu

Tack gud jag är homo

Mordet på Versace

Pose

I will survive

Årets bok

Till minne av en villkorslös kärlek

Tusen bitar

Såna som du ska inte va här

Kom ut kom in

Bögtjejen

