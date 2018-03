Big brother + FÖLJ

”Big brother”-stjärnan rånad efter Instagrambild

”Jag fruktade för mitt liv”

NÖJE 13 mars 2018 08:49

Aisleyne Horgan-Wallace rånades under pistolhot skriver The sun.

Detta efter att hon hade postat en bild på massa pengar på sociala medier.

– Jag fruktade för mitt liv och trodde att de skulle våldta mig, säger ”Big brother”-stjärnan.

Den brittiska tv-profilen och Big Brother-deltagaren Aisleyne Horgan-Wallace, 39, blev igår rånad under vapenhot i sitt eget hem skriver The Sun. Efter att hon hade postat en bild på Instagram med en stor bunt sedlar dröjde det inte länge innan tre män bröt sig in i hennes lägenhet.

Skrämde rånarna med skrik

Enligt Aisleyne knackade först männen på dörren men när hon inte öppnade bröt de sig in. De tog hennes pengar, väskor och smycken.

– Jag fruktade för mitt liv och trodde att de skulle våldta mig, säger hon.

Hon berättar att hon bad för sitt liv och gav rånarna allt de begärde.

– Men jag skrek mycket och väckte antagligen andra personer i huset, så de flydde.

Foto: Ana M Wiggins / Splash News / ANA M WIGGINS / SPLASH NEWS/ IBL SPLASH, PHOTOS: E Aisleyne Horgan-Wallace

Kommer vara försiktig

Hon ringde omedelbart polisen som nu har startat en utredning för att hitta männen. De jämför rånet med det som Kim Kardashian var med om i Paris för ett och ett halvt år sedan. Även hon hade lagt upp bilder på sociala medier på värdefulla smycken.

– Jag är stolt över vad jag har tjänat, men jag kommer att vara mer försiktig med vad jag lägger upp på sociala medier i framtiden, säger Aisleyne Horgan-Wallace.

Hon slog igenom stort när hon var med i brittiska Big brother 2006. Sedan dess har hon satsat på skådespelarkarriären och varit med i flera olika serier och filmer.

