Eva Rydberg + FÖLJ

Här gör Eva Rydberg artistcomeback med ny låt – efter 30 år



1 av 2 | Foto: TV4 Eva Rydberg i ”Bingolotto”.

Här sjunger Eva Rydberg i Bingolotto 01:03

NÖJE 6 maj 2018 19:01

Hon släppte sin senaste låt för 30 år sedan.

Nu är det dags igen.

Ikväll sjöng Eva Rydberg sin nya låt ”Himmelen” i ”Bingolotto”.

– Den gick rakt in i hjärtat på mig, förklarar hon.

Eva Rydberg, 74, har inte sjungit in en låt på 30 år.

Men upphovsmakaren Göran Sparrdal var envis. Han ville prompt att revydrottningen skulle sjunga hans låt ”Himmelen”. Och Eva Rydberg gav med sig.

– Den gick rätt in i hjärtat på mig. Det är en så fin text, som är både seriös och rolig, med bra melodi. Den passar mig, tyckte jag. Jag kunde inte säga nej!, förklarar Eva Rydberg.

”Himmelen” skildrar ett tungt ämne, döden, men på ett lättsamt sätt och förklarar att det finns ett nytt liv därefter.

– Det är många som har dödsångest och tycker det är jättejobbigt. Då kan man ju skoja till det. Att det kanske inte är så jobbigt om det hade varit så att man kan kolla in läget innan man kommer dit. Var inte så rädd. Vi vet ju inte. Det är en rolig låt som också tycker är väldigt fin.

”Lite nervös”

I söndagens ”Bingolotto” premiärspelade hon låten, ackompanjerad av Danne Stråhed.

Programledaren Lotta Engberg läste en hälsning från Göran Sparrdal inför framträdandet:

”Det låter som himlen har hittat Eva”, löd meddelandet.

– Fattar du alltså! Det var 30 år sedan jag stod såhär med mikrofon i tv. Jag var lite nervös, men det gick bra. Det kändes jätteskönt att ha med Danne Stråhed. Vi har ju jobbat jättemycket och känner varandra. Det var som att brorsan kompar mig ungefär.



1 av 2 | Foto: TV4 Eva Rydberg i ”Bingolotto”.

Som grädde på moset fick hon till och med ”bingo” i programmet – bara minuter före sitt framträdande.

– Hundra kronor vann jag. Kan du tänka dig! Den ger jag nog till barnbarnen. Nu ska jag vinna mer! Jag ska vinna mer! Hasse Anderssons bror vann väl två bilar när han var med? Det är inte klokt!, säger hon och fortsätter:

– Jag spelar inte. För många många år sedan, när jag var ung, tyckte jag det var väldigt kul att gå på kapplöpning med hästar. Men det är farligt. Man kände hur roligt det var. Pengarna försvann. Så det var nog tur att jag slutade med det.

Släpper inte fler låtar

Men några fler låtsläpp blir det inte.

– Nej, det tror jag inte, säger hon och skrattar högt.

– Det är nog bara den här. Det är en one and only.

Eva Rydberg är aktuell med ”Fars lilla tös” som har premiär den 15 juni. Det blir den 25:e föreställningen på Fredriksdal utanför Helsingborg för Eva Rydbergs del.

Fyller 75 – firar på Astrid Lindgrens värld

Fem dagar senare fyller hon 75. Det planerar hon att fira stort.

– Ja, vi ska åka hela familjen till Astrid Lindgrens värld. Jag tycker det ska bli jättekul! Jag är så jädra barnslig. Det var min idé, men mina barn blev såklart jätteglada när de hörde den. Så ska vi bo där på ett fint hotell i staden. Vi ska vara där länge och över födelsedagen.

– Det känns jättebra att fylla 75. 60 år hade sin charm och 70 har sin charm. Det är så skönt att bli äldre, för man har ju gjort nästan allihopa. Man behöver inte ligga på på samma sätt.

Detta har hänt: Ingvar Oldsberg och Bingolotto 01:12

LÄS OCKSÅ Eva Rydberg: ”Två fick hjälpa mig på toaletten”

LÄS OCKSÅ Rickard Olsson tar över ”Bingolotto”

6 maj 2018 19:01