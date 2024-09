Hedda Stiernstedt sjunger i nya filmen: ”Otroligt läskigt”

Började gråta under inspelningen av ”Nova & Alice”

Mikael Forsell/TT

Uppdaterad 08.26 | Publicerad 06.15

Det var en nervpärs för Hedda Stiernstedt att sjunga inför publik i nya filmen ”Nova & Alice”.

– Jag har hellre kärleksscenerna framför hela teamet än att spela gitarr framför dem, säger hon.

Josefin Asplund och Hedda Stiernstedt sjunger på riktigt i filmen ”Nova & Alice”, dramat som får biopremiär den 13 september. Men det var en prövning.

– Det är otroligt läskigt. Jag började gråta och tyckte att det var skitjobbigt. Vi var tvungna att göra som när man gör sexscener och ha ett ”closed set”, som det heter. Jag bad om det, säger Hedda Stiernstedt.

Misstogs för Jakobs

Musikscener till filmen spelades bland annat in på festivaler i Ulricehamn och i Göteborg. Innan och efter andra artister uppträdde rusade skådespelarna in på scen för att snabbt spela in scener inför publik.

– Det var ett tillfälle då publiken trodde att jag var Cornelia Jakobs. Då hade jag samma frisyr som hon och hon skulle köra efteråt. Så folk började jubla. Men så kom jag in och då bara dog det, säger Josefin Asplund och skrattar.

Det var viktigt för skådespelarna att på ett trovärdigt sätt kunna agera som musiker.

– Vi övade jättemycket. Men det är i Sverige, trots allt. Det finns aldrig en budget för att påbörja någonting år i förväg. Bradley Cooper sänkte sin röst två oktaver inför ”A star is born” och övade flera år på den. Vi övade i kanske två månader, säger Hedda Stiernstedt.

Omaka par

Hon spelar Alice, som tio år efter att ha slagit igenom i Melodifestivalen nu får kämpa. Hennes karriär befinner sig i utförsbacke.

För att få fart på karriären igen parar hennes manager (spelad av Johan Rheborg) ihop Alice med Nova, en stjärna som vill göra sin egen grej. Integritet är viktigt och en stor publik ovidkommande.

Det är ett omaka par som åker ut på turné. I början håller de distans, men ganska snart inser båda att de har haft fel om varandra.

– Nova ser vilka fördomar hon har haft om Alice och det visar sig att hon har haft helt fel. Det händer väldigt oväntade saker i hennes liv, men jag tror också i Alices liv, säger Josefin Asplund.

Musiken i filmen är specialskriven av bland annat Molly Sandén och First Aid Kit och kommer att ges ut i samband med biopremiären. Men det är slut på rockstjärnelivet för Josefin Asplund och Hedda Stiernstedt.

– Vi har ju fått lite konstiga förfrågningar om vi ska fortsätta med det här. Eller om man vill ha skivkontrakt. Och det känner jag inte..., det känner jag att jag är för gammal för, säger Hedda Stiernstedt.

