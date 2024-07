Skrällen: Kent kan göra comeback

Joakim Berg öppnar upp för återförening

Publicerad 2024-04-19

Glädjenyheten för alla fans: Kent kan återförenas.

Åtminstone på scen.

– Vi har pratat om det, säger Joakim Berg i podden ”Back to the music with Ingrid”.

Kent la ner 2016.

Nu kan bandet återförenas.

I en intervju i podcasten ”Back to the music with Ingrid” som drivs av musikerna Björn Yttling och Pontus Winnberg säger frontmannen Joakim Berg, 54, att gruppen diskuterat att sammanstråla igen.

”Varit jättekul”

Berg säger under samtalet att det vore kul att göra ett nytt album, och Yttling frågar då om det innebär att det blir en återförening.

– Det hade varit jättekul att göra det men...Nej, det har vi inte pratat om. Eller, vi har pratat om det. Men det vore mer av en livegrej kanske, säger Joakim Berg.

expand-left helskärm Jocke Berg.

Tog farväl

Han berättar också att han och de övriga Kent-medlemmarna fortfarande är goda vänner och att de sågs och spelade golf för bara några veckor sedan.

– Vi hade aldrig några stora bråk om något. Eller ja, om ridern och setlisten, vitt vin eller rött vin. Sådana saker.

Intervjun är den första Joakim Berg gör på 15 år.

Kent bildades 1990 i Eskilstuna och bestod av Joakim Berg, Martin Sköld, Markus Mustonen och Sami Sirviö. De tog farväl med en avskedsturné 2016.