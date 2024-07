Jennifer Brown om nya kärleken: ”Känns jättebra och så enkelt”

Publicerad 06.53

Hon firar 30 år som artist och är dessutom nyförälskad.

För Aftonbladet berättar Jennifer Brown om genombrottet och känslan av otillräcklighet, hur hon blev lämnad som gravid och kärleken till artisten Sahlenes exman Jimmy Wahlsteen.

– Det känns jättebra och så enkelt.

Hon var en av Sveriges hetaste artister på 1990-talet och allt började när den då 16-åriga Jennifer Brown upptäcktes av Anders Bagge.

Det resulterade i debutalbumet ”Giving you the best” som kom för 30 år sedan och sålde över en halv miljon exemplar och innehöll hits som ”My everything” och ”Heaven come down”.

Bland producenterna märktes förutom Anders Bagge namn som Lenny Kravitz, Titiyo och Dilba och albumet letade sig in på topplistor i flera länder.

– Det var fantastiskt och otroligt mäktigt. När jag slog igenom gick allt väldigt snabbt.

expand-left helskärm Jennifer Brown med nya pojkvännen Jimmy Wahlsteen.

Kände press

Jennifer Brown som idag är 52 år fick epitetet ”Sveriges nya souldrottning” och framgångarna fortsatte och hon några år senare kom välkända ”Tuesday afternoon” och hon fick en Grammis för Bästa kvinnliga artist.

Jennifer Brown reste också världen runt och var och varannan dag vaknade hon på en ny plats. Lyckan och tacksamheten var stor men hon kände samtidigt en press att leverera och lyckas.

– Gud, ja. Jag kände också den här otillräckligheten. Det fanns alltid någon som var bättre som man kunde sträva efter. Men jag fick också försöka klappa mig själv på bröstet och säga till mig själv att jag var fantastiskt, att jag kunde ta det lugnt och att jag var grym. Folk sa det till mig, men det var inte alltid jag kunde ta in det.

– Varför var jag inte tillräckligt nöjd, vad handlade det om? Mycket av mitt liv har gått ut på att förstå och reda ut det, förklarar Jennifer Brown som i början av 2000-talet plötsligt inte syntes lika mycket längre:

– Det har alltid tagit tid mellan plattorna som jag har gjort. Jag bodde också i USA under en period då jag skrev mycket musik.

expand-left helskärm Jennifer Brown.

Blev lämnad under graviditeten

Jennifer Brown släppte albumet ”Home” 2003 och några år senare var hon med i filmen ”Förortsungar”. Hon återvände till musikscenen 2009 när hon tävlade i Melodifestivalen med ”Never been here before”, en låt med en känslosam innebörd. Drygt ett år innan föddes dottern Lily, men under graviditeten blev Jennifer Brown lämnad av sin partner.

– Låten handlade om uppbrott med allt vad det innebär. Den var väldigt personlig och musik är ju ett arkiv av känslor. Det var en tung känsla att bli lämnad och den låten får stå för den epoken i livet.

Jennifer Brown förklarar att den hjälpte henne att läka.

– Det var jätteterapeutiskt att skriva låten och det var det som gjorde att jag kom upp på hästen igen.

Utbildad terapeut

Jennifer Brown har också hunnit med att utbilda sig till samtalsterapeut.

– Det är en underbar process att möta människor i sin sårbarhet, jag är expert på det och att känna in känslor. Det är mitt element. Men jag arbetar inte som det idag.

På det privata planet blomstrar det för Jennifer Brown som mött kärleken i musikern Jimmy Wahlsteen, 49, som tills för drygt ett år sedan var gift med artisten Anna ”Sahlene” Sahlin, 48.

– Vi träffades i slutet av förra sommaren. Det känns jättebra och så enkelt. Vi är lika på så många plan, men ändå inte. I det musikaliska rummet får vi så mycket utlopp för varandra och det är så lyxigt. Jag har aldrig varit i en sådan situation innan, säger hon och förklarar att hon känt pojkvännen i många år:

– Han spelade på min platta ”Home” redan 2003. Men jag tänker att allt handlar om timing. Jag har träffat så många fina människor genom åren och han är en av dem. Det är så kul att ha träffat honom igen och att blev det något mer av det.

expand-left helskärm Jennifer Brown tävlade i Melodifestivalen 2009.

Känner Sahlene

– Jag har även känt hans ex Anna länge. Hon har körat bakom mig och vi har gjort flera grejer ihop. De är båda så fina människor.

Jennifer Brown firar 30 år som artist i år vilket ska uppmärksammas med jubileumskonserter i Stockholm, Göteborg och Malmö i höst. Hon skriver på ny musik och planerar även att göra nyproduktioner av befintligt material.

– Jag har otroligt mycket musik i katalogen och det är ett angenämt problem. Men jag är överväldigad över att det finns så mycket.

I sommar väntar en rad andra spelningar och då följer Jimmy Wahlsteen med i egenskap av både musiker och pojkvän.

– Vi kör som en trio på utvalda ställen i Sverige. Det känns jättekul.