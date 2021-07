Martin Melin: ”Jag har inte tid för en relation just nu”

Kändispolisen och tv-profilen sätter plus på hälsan, kärleken och framtiden

helskärm Martin Melin.

Han har de bästa åren i sitt liv – men kärlekslivet har sett bättre dagar.

– Jag har liksom inte tid för en relation och då blir det jobbigt, då blir det svårt.

Här är Martin Melins, 54, plusbetyg på livet just nu.

Hälsan:

– Med hälsa tänker jag då på hur min fysiska form är. Jag brukar vara i bra form både styrkemässigt och konditionsmässigt, men jag är fortfarande inte återställd efter ”Let’s dance”, jag har tyvärr fortfarande ont. Jag har inte kunnat löpträna som jag vill, så hälsan är inte mer än två plus just nu skulle jag säga. Jag fick en muskelbristning i vaden och en rejäl inflammation i hälsenan, och hälsenan gör fortfarande ont.

Kärlekslivet

– Det är en etta alltså. Det är verkligen dåligt måste jag säga. Nej, nej vänta, nu måste vi vänta lite. För samtidigt är det ju självförvållat. Nej vet du vad, en tvåa är det. Godkänt.

Vad menar du med självförvållat?

– Jag har liksom inte tid för en relation och då blir det jobbigt, då blir det svårt. Dejta går ju bra och man kan käka middag och så, men inte något mer hållbart just nu. Jag har inte den tiden just nu tyvärr, och om jag går in i en relation vill jag gå för det hundra procent.

Karriären:

– Jag har mycket att göra, vilket ju är positivt, med många roliga projekt på gång.

Ekonomin:

– Ekonomin är rätt hyfsad måste jag säga, det är inga stora lån och det är mer inkomster än utgifter.

Det sociala livet:

– Det har alltid varit en fyra. Jag har fantastiska vänner runtom mig och det finns alltid någon att ringa, jag behöver aldrig vara ensam om jag inte vill. Det är lyxigt faktiskt att ha det så. Jag är bortskämd med att ha ett stort socialt nätverk.

Framtidsplanerna:

– Jag har alltid sagt att jag ska arbeta som polis i 30 år, och nu har jag arbetat som polis i 30 år. Så nu helt plötsligt har jag lite radarn uppe för om det skulle dyka upp något annat. Det är ingenting på gång, men radarn finns där. Sedan har jag ett par bra bokidéer som jag ska förverkliga och det känns också positivt. Så jag ser rätt ljust på framtiden. Sedan kommer jag säkert att träffa någon och bli kär någon gång också!

Martin Melin säger avslutningsvis:

– Om jag ska sammanfatta mitt liv just nu så måste jag säga att jag nog har de bästa åren i mitt liv faktiskt. Jag är väldigt tillfreds med livet just nu.

