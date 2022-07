Man blir glad av Mia Parneviks ”Sommar”

Mejla Wolfgang Hansson

helskärm Mia Parnevik blev hela Sveriges mamma genom tv-serien ”Parneviks”.

Hon presenteras som tv-profil men Mia Parnevik nämner inte med ett ord tv-serien som bär familjens namn.

Istället ger hon bland annat en spännande inblick i hur det är att vara partner till en elitidrottare.

Jag har aldrig sett tv-serien ”Parneviks”. För mig är Mia Parnevik arbetande golfhustru ända sedan jag första gången stötte ihop med henne på golfbanan Wentworth utanför London i början av 90-talet. Jesper spelade den prestigefyllda tävlingen och som Aftonbladets London-korre var jag där och bevakade.

Vi började snacka vid en av de första greenerna. Hon var gravid men följde ändå Jesper runt alla 18 hål. De flesta anhöriga till elitidrottsmän som jag stött på håller en armslängs avstånd till journalister.

Inte Mia Parnevik.

Hon pratade glatt på om Jespers golf och om annat också. Inte det minsta rädd för media.

Oräddheten går igen i hennes sommarprat. Allt från när hon som åttaåring agerar dödgrävare till när hon köper ett nytt hus i Florida utan att i förväg informera sin make som är borta och tävlar. Hon motiverar det med att hon "bara vet" att Jespers kommer att spela bra framöver och dra hem rejält med prispengar.

Man blir glad av att lyssna på Mia Parneviks ”Sommar”. Hon är rak och glädjesprudlande samtidigt som hon verkar vara en kvinna med båda fötterna stadigt förankrade på jorden. Ingen tvekan råder om att det är hon som rattar Jespers golfshow även om han utåt är stjärnan.

Skvallervärdet är högt på alla plan.

Enda gången det bränner till av allvar är när hon berättar om det djupa, svarta hål hon hamnar i efter att hon på grund av cystor genomgått en operation där man tar bort både livmodern och äggstockarna.

Annars verkar hon se humorn i det mesta. Till och med när hon är med Jesper och familjen på Hawaii mitt under ett larm om en pågående kärnvapenattack.

Ett väldigt bra skyddsrum, konstaterar hon när hon ser all champagne och hummer som finns i hotellets kökskällare.

helskärm Mia Parnevik sommarpratar i P1 för första gången.

