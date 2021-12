Tareq Taylor om ekonomiska krisen: ”Konkurs är nära”

Var arbetslös i nio månader

Pandemin kullkastade Tareq Taylors ekonomi totalt.

Nu är tre av hans fyra företag på väg att gå i konkurs.

– När pandemin kom så slog det undan mina ben totalt i alla mina verksamheter, säger han i podcasten ”Tv-fabriken” med Fredrik Ralstrand.

2019 såg allt ljust ut för tv-kocken Tareq Taylor, 52. Hans bolag omsatte miljoner och han var på väg uppåt i karriären. Men så kom corona.

– När pandemin kom så slog det undan mina ben totalt i alla mina verksamheter, vilket gjorde att jag stod i arbetslös i princip nio månader, säger han i podcasten ”Tv-fabriken” med Fredrik Ralstrand.

helskärm Tareq Taylor gör succé i tv – men ekonomin har varit en prövning.

Försöker rädda företagen

Den senare halvan av 2021 har jobben och pengarna börjat trilla in igen. Men skadan är redan skedd.

– Jag har fyra företag, tre av dem på kontrollbalansräkning. Det betyder att aktiekapitalet är uppätet och konkurs är nära, säger Tareq Taylor.

För att hålla alla företagen vid liv måste han nu jobba från morgon till kväll. De pengar han får in på bland annat tv-inspelningar samt försäljning av kokböcker och stekpannor går direkt in i de bolag som hotas av konkurs.

– Jag jobbar nog hårdare än vad jag någonsin har gjort för att få in ekonomi i mitt bolag så jag kan stoppa in dem i de andra hålen som uppstått under pandemin, säger Tareq Taylor.

helskärm Tareq Taylor.

Tareq Taylor: ”Sex tusen kronor på kontot”

Många tror att han har det gott ställt efter medverkan i bland annat ”Stjärnorna på slottet”, ”Kockarnas kamp” och ”Över Atlanten”. Det stämmer inte, säger Tareq Taylor.

– Jag har inga stora förmögenheter, utan mina pengar jag tjänar i företaget det går in i de andra företagen för att se till att de lever, behålla arbeten och att de som jobbar får lön. Jag har haft det tufft.

– För åtta veckor sedan i mitt bolag hade jag sex tusen kronor på kontot. Det är för att de andra bolagen ska leva. Så ja, jag jobbar mycket och jag får in pengar i mitt bolag i dag. Absolut, jag kan snabbt tjäna in pengar, men jag har också många hål att fylla med de här bitarna, säger han.

helskärm Tareq Taylor.

Tidigare skuld

Det är dock inte första gången han har det kämpigt med ekonomin. 2008 tvingades han sälja den restaurang han kallade sitt livsverk och hade då skulder på 1,6 miljoner.

– Det tog mig sex år att jobba igen den skulden. Så det går upp och det går ner, och man får ta nya tag, säger han.

Trots allt slit och trots att han har ont om både ledig tid och pengar, så ångrar inte Tareq Taylor sitt val av arbete.

– Jag har lyxen att få jobba med något jag tycker är stimulerande, utmanande, härligt och spännande. Och sedan är det stressigt, ja absolut. Och det är pressande, och det är tufft ekonomiskt och alla de bitarna, men jag har ju själv satt mig i situationen. Och jag har ju lyxen att få lov att jobba med människor som är precis lika taggade som jag och tycker att det här är spännande, säger Tareq Taylor.

