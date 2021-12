Per Bjurman: Det här var årets bästa album – sex topplistor

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Nathaniel Rateliff & The Night Sweats.

NEW YORK. Om den ”är” så 2021 kan man förstås diskutera, men jag älskar att Nathan Rateliff & The Night Sweats lyckas låta som ett funkigare, uppdaterat The Band som återförenats med Dylan och åkt till Muscle Shoals.

Därför var ”The Future” årets album i mina ögon.

Ja, det är den tiden på året, när allt som hänt de senaste tolv månaderna ska sammanfattas och även om det nu är väldigt länge sedan jag var kritiker per se kan inte heller jag låta bli att slänga in min hatt i ”Årets”-ringen.

Den viktigaste motiveringen, om den ska kallas så, finns i ingressen.

Här kommer resten.

helskärm Årets bästa låt: ”Chaise Longue” med Wet Leg.

ÅRETS ALBUM: 1. Nathaniel Rateliff & The Night Sweats – The Future, 2. Pearl Charles – Magic Mirror, 3. The Brother Brothers – Calla Lily, 4. Bobby Gillespie & Jenny Beth – Utopian Ashes, 5. Lady Blackbird – Black Acid Soul, 6. Thåström – Dom som skiner, 7. Mac Leaphart – Music City Joke, 8. Arab Strap – As Days Get Dark, 9. Andreas Mattsson – Soft Rock, 10. Joan Armatrading – Consequences, 11. Night Beats – Outlaw R&B, 12. Lindsey Buckingham – Scream, 13. Charley Crockett – Music City USA, 14. Robert Plant & Alison Krauss – Raise The Roof, 15. My Morning Jacket, 16. Margo Cilker – Pohorylle, 17. Midland – The Sonic Ranch, 18. Kanye West – Donda, 19. Loretta Lynn – Still Woman Enough, 20. Jesse Malin – Sad & Beautiful World, 21. Adele – 30, 22. Lainey Wilson – Sayin’ What I’m Thinkin’, 23. Valerie June – The Moon And The Stars, 24. Steve Almaas – Everywhere You’ve Been, 25. The Felice Brothers – From Dreams To Dust.

ÅRETS LÅTAR: 1. Wet Leg – Chaise Longue, 2. Cola Boyy & The Avalanche – Don’t Forget Your Neighborhood, 3. Family of The Year – Never Ever Ever, 4. Hot Blondino & Nicolai Dunger – So Long Losers, 5. Young Thug, ASAP Rocky, Post Malone – Livin’ It Up, 6. Pascal – Fuck Like a Beast, 7. Eddie Spaghetti – Motherfuckin’ Rock ’n’ Roll, 8. The Night Marchers – Dosed, 9. The Chevelles – Steve McQueen, 10. Luke Elliot – Boom Boom Mancini, 11. Smile/Robyn – Call My Name, 12. Broder Henrik Rapp – Riksväg 69 Revisited, 13. Zephaniah OHora – Best to Bonnie, 14. Avantgardet – Hela vägen in, 15. Lil Baby – Real as It Gets, 16. Sons of Kemet – Think of Home, 17. Sister Cookie – Can’t Get It When You Want It, 18. Violent Femmes – Me And You, 19. Karen Elson – Dancing On My Own, 20. Margo Price - Red Temple Prayer (Two-Headed Dog).

helskärm Oscar Isaac och Jessica Chastain i ”Scenes from a marriage”.

ÅRETS TV: 1. Scenes From a Marriage, 2. Succession, 3. The White Lotus, 4. Mare of Easttown, 5. Midnight Mass, 6. Pretend It’s a City, 7. Snabba cash, 8. Only Murders In The Building, 9. Hemingway, 10. Woodstock 99.

ÅRETS FILMER (fast många återstår att se, ska påpekas): 1. Summer of Soul, 2. Roadrunner, 3. Tigrar, 4. Licorice Pizza, 5. Blue Bayou

helskärm Årets besvikelse: ”The many saints of Newark”.

ÅRETS BESVIKELSE: The Many Saints of Newark.

helskärm Amanda Gormans gula kappa.

ÅRETS ALLT ANNAT: Vaccinspruta X3. ”Det förlorade året – New York -dagboken”. Lyfta restriktioner. Orgelkonserterna i St Agnes-kyrkan. Maktskifte. Neary’s. Efterfest på Bowery Hotel. Amanda Gormans gula kappa. Seattle. Highway 61. The Mirage. Alisa McFarlanes ”Highway Blue”. Malin Ekman. Sopranos Tour. Hudson River-färja med Gabriel. Lake Ranchwood. The Peabody-lobbyn. Cafe 247 i Lucerne Valley. Tampa under SC-finalen. The Townhouse med Cindy. Shuffle Board. Torsten Ehrenmark-promenaden. Broome Street Bar. Sunset Marquis. UBS Arena. B-bars återkomst. Elaine’s-reunion, SA Cosbys ”Blacktop Wasteland”.

Publisert: Publicerad: 18 december 2021 kl. 14.43