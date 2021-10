Lisa Anckarman och Henrik Elvejord Borg gör ny realityserie på Youtube

Sätter fem plus på ekonomin: ”Jag tjänar väldigt bra”

helskärm Lisa Anckarman, 31, och fästmannen Henrik Elvejord Borg, 27.

Lisa Anckarman, 31, och fästmannen Henrik Elvejord Borg, 27, är aktuella med en ny realityserie.

När Anckarman får sätta plus på livet just nu är det minst sagt på topp.

– Ett sånt privilegium att jobba med det jag tycker är kul och dra in stålar på det, säger hon.

Influencern Lisa Anckarman, 31, och fästmannen Henrik Elvejord Borg, 27, ska släppa en egen realityserie. Något som hon berättar kommer bli en av Nordens första på Youtube .

– Alltså jag har typ inte fattat det än men när vi la upp den officiella trailern så grät jag ganska rejält. Så jag hade nog inte landat förrän det. Jag känner mig jättestolt över hela teamet som har varit med och jobbat med det här, säger Lisa Anckarman till Aftonbladet.

I serien ”Lisa & Henrik” som har premiär den 31 oktober kommer vi bland annat få följa paret i planeringen inför det stora bröllopet som kommer äga rum i maj nästa år.

– Man får följa med till det slottet som vi har hyrt i tre dagar och när vi ringer till artister som ska spela. Vi ringer bland annat till Alexander Rybak som vi vill ska spela ”Fairytale”, säger hon.

Men det är inte bara förberedelserna inför bröllopet som kommer speglas i serien. Även vardagslivet som kanske inte annars syns på parets sociala plattformar. Något speciellt Lisa har sett som en utmaning, då pojkvännen Henrik tidigare har gjort mycket reality-tv.

– Jag är så van och ha så redigerade bilder och ”stagea” väldigt mycket och är väl ganska stöpt i den formen eftersom jag har jobbat mest med bild på Instagram och så.

– Alltså jag grinar nästan i varenda avsnitt. Jag visar sidor som jag aldrig tänkte att jag skulle göra.

Karriären går alltså framåt för Lisa Anckarman just nu och det är mycket som får högsta betyg när hon får sätta plus på livet just nu.



Här är Lisa Anckarmans betyg på...

... hälsan

– Jag är mitt i stress nu när vi ska släppa realityserie. Så jag är så uppe i jobb så det är svårt att ens tänka på hälsan om jag ska vara ärlig, säger Lisa.

Hur gör du för att ta hand om hälsan i hektiska tider?

– Jag är ju ihop med en norrman så vi går på tur en timme per dag och det har ju typ räddat mitt liv. Att få frisk luft och träd runt sig har varit jättebra för mig.

... hemmet

– Fem av fem! Det är så fint och härligt och stort. Jag jobbar också hemifrån och har studio här så att det kunde inte bli bättre.

– Mamma har inrett hela lägenheten. Det ser ut som en cirkus och det trivs jag väldigt bra i, säger Lisa.

... kärlekslivet

– Det är också fem av fem! I spirande bröllopsplaner och vi har precis tagit fertilitetstest och vi är i en otroligt trevlig spiral i relationen.

Är det lite barnplaner då alltså?

– Ja men efter bröllopet vore det väl trevligt, säger hon.

helskärm Lisa Anckarman.

... karriären

– Karriären är också fem av fem. Nu när vi släpper realityserien är det verkligen något jag längtat efter sedan innan jag blev vuxen. Jag har alltid velat ha en egen tv-show som handlar om mig och mitt liv. Och nu den 31 oktober så blir det verkligen. Så jag är på moln karriärsmässigt, verkligen.

Har du något mer på gång förutom serien framöver?

– Jag håller både på och skriver på en bok och jag håller på och designar solglasögon. Ja det är otroligt mycket som händer här i lägenheten. Jag håller också på att spela in en stylingkurs. Jag slutade ju styla i början på året men har fått väldigt mycket frågor om när man ska få se styling-Lisa igen. Så nu har jag bestämt mig för att spela in en kurs som man kommer kunna ta del av.

helskärm Lisa Anckarman.

... ekonomin

– Det blir fem av fem lista... Det var bra att jag inte tog fem av fem på hälsa så inte folk tror att jag bara skryter, säger Lisa och skrattar.

– Nej men ekonomin blir absolut fem av fem. Jag tjänar väldigt bra pengar på det jag gör och det är jag jättetacksam över. Jag känner att det är ett sånt privilegium att jobba med det jag tycker är kul och dra in stålar på det. Så enkelt är det.

... framtidsplanerna

– Framtiden är...

Också fem av fem kanske?

– Jo men alltså vad fan, man måste väl få säga fem av fem när man ska gifta sig om ett halvår. Vi ska också åka ner till vårt hus som vi köpt i Thailand och fira jul, så det känns också jättehärligt. Så framtidsplanerna ser väldigt ljusa ut.

