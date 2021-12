Ace of Base-stjärnan hyllade polsk militär efter gränsbråket

Jenny Berggren framträdde på ”bisarr” gala

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Jenny Berggren.

Ace of Base-sångerskan Jenny Berggren var en av flera internationella artister som hyllade polsk militär.

Den stora galan som arrangerats av bland andra Polens försvarsdepartement beskrivs som ”bisarr”.

Jenny Berggren var inte ensam. Tyska latinostjärnan Lou Bega, känd för sin hit ”Mambo no 5” och polska storstjärnan och vaccinmotståndaren Edyta Górniak stod på scenen på galan som direktsändes i statligt ägda tv-kanalen TVP, som också är Polens största, på söndagskvällen.

Spanska gruppen Las Ketchup, som fick en världshit med ”The ketchup song” 2002 skulle också ha medverkat men hoppade av i sista stund. För att de inte ville medverka i politiska sammanhang, påstods det först, men det tillbakavisades snabbt av tv-kanalen som istället hävdar att den spanska gruppen sattes i karantän vid ankomsten till Polen, enligt polska tidningen Onet.

helskärm Jenny Berggren på den polska tv-galan.

Stridsflygplan i publiken

Galan sändes från en flygbas och på bilder som spridits från tv-sändningen syns ett stridsflygplan uppställt mitt bland tv-publiken.

”Den första konserten i historien - på den polska arméns flygbas – i solidaritet och hyllning till soldaterna, officerarna och poliserna som vaktar den östra gränsen”, skrev tv-chefen Jacek Kurski på Twitter och hävdade att 3,5 miljoner följde sändningen.

helskärm Den polska militären hyllades.

Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak bekräftade på Twitter att konserten var en hyllning till den militär som fått kraftig kritik för sin insats vid gränsen mellan Polen och Belarus:

”Vi är tacksamma för de soldater och officerare som skyddar vår gräns. Det är tack vare er som Polen och EU fortfarande är säkra. Dagens konsert är ett uttryck för denna tacksamhet. Tack till TVP för att ha arrangerat detta evenemang!”, skriver han.

Polen har fått kritik för hur militären använt vattenkanoner och pepparspray mot migranter som försökt ta sig över gränsen från Belarus till Polen och november beskrevs situationen som ”alarmerande” av FN:s flyktingorgan UNHCR. Då befann sig tusentals migranter vid gränsen, och EU har anklagat Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko för att vara ansvarig för anstormningen av asylsökande vid den polska gränsen som en del i ett maktspel och polska företrädare har också pekat ut den ryska presidenten Vladimir Putin som yttersta ansvarig.

helskärm Ace of Base.

”Artister ur c-ligan”

Mitt i detta stod alltså Jenny Berggren på scenen och framförde åtminstone en av Ace of Bases största hits, ”All that she wants”. Enligt den polska nyhetssajten Onet gör hon det visserligen ”riktigt bra”, men sajten beskriver också hyllningskonserten som ”bisarr” och skriver att ”Det har varit många bisarra konserter på TVP de senaste åren... men på många sätt slår den här dem alla”.

Onet fortsätter:

”Ingen hade väl förväntat sig att statstelevisionen skulle använda sina musikmarionetter och bjuda in utländska artister ur c-ligan för att stötta svältande och ibland döende migranter, men det skulle åtminstone ha förbättrat deras tragiska öde lite grann”.

Konserten har också kritiserats i sociala medier av bland andra frilansjournalisten Franziska Grillmeier, som bevakar migrationsfrågor. Inför galaföreställningen skrev hon på Twitter att den skulle äga rum ”samtidigt som dussintals migranter fortfarande är fast i skogen, utan vatten, mat, värme, medicinsk- eller juridisk hjälp”. Hon skriver också att journalister och oberoende observatörer inte har tillåtits komma nära gränsen sedan i september.

Aftonbladet har utan framgång sökt Jenny Berggren för att fråga hur det kom sig att hon valde att uppträda på hyllningsgalan för den polska militären.

