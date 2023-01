Nick Cave rasar mot AI-genererade låttexter

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Artisten Nick Cave är inget fan av den nya chattroboten Chat GPT:s låtskrivarkonst.

– Ett groteskt hån mot vad det innebär att vara människa, skriver han i sitt senaste nyhetsbrev.

Den populära AI-generatorn har väckt frågor om framtiden för kreativitet och skrivande när boten har visat sig kunna formulera texter som i mångt och mycket liknar texter skrivna av en människa.

Men Nick Cave blev inte så imponerad när en av hans följare skickade honom en låttext skriven ”i Nick Cave-stil”, rapporterar Rolling Stone.

Refrängen ”I am the sinner, I am the saint/I am the darkness, I am the light/I am the hunter, I am the prey/I am the devil, I am the savior” verkade inte falla legendaren i smaken.

helskärm Nick Cave är inte imponerad av chattrobotens prestationer.

Cave skriver i sitt nyhetsbrev ”The Red hand files” att den snarare är ”en kopia som utmynnat i travesti.” Han menar att texten tydligt saknar en mänsklig närvaro, men att AI-genererade texter ännu är i sitt tidiga utvecklingsstadium.

”Kanske kan den i framtiden skapa en låt som på ytan är oskiljbar från originalet, men det kommer alltid att vara en replika. Chat GPT har inget inre liv, den har inte varit någonstans och aldrig uthärdat någonting.”

Han avslutar med att tacka för låten och ge en sista känga till AI-boten.

”Tack för låttexten, men med all kärlek och respekt är den bullshit, ett groteskt hån mot vad det innebär att vara människa.”