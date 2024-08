Adeles hyllning till Matthew Perry från scenen i Las Vegas

Hyllningslåten • Tyst från ”Vänner”-kollegorna

Uppdaterad 2023-10-30 | Publicerad 2023-10-29

Adele hyllade ”Vänner”-stjärnan Matthew Perry och karaktären Chandler Bing under en konsert i Las Vegas.

Perry hittades död i en jacuzzi i sitt hem i Los Angeles i går kväll.

– Förmodligen var han den bästa komiska karaktären genom tiderna, säger Adele från scenen.

Det var en chockad Adele, 35, som hyllade Matthew Perry under en show i Las Vegas på lördagskvällen.

Perry är mest känd som den sarkastiska karaktären Chandler Bing i succéserien ”Vänner”. En karaktär som legat Adele varmt om hjärtat.

– Det är förmodligen den bästa komiska karaktären genom tiderna, säger hon från scenen i Las Vegas.

”Alltid så chockerande”

Under konserten dedikerade artisten sin stora hit ”When we were young” till Matthew Perry.

– Det är alltid så chockerande, särskilt med någon som man inte känner men som fick en att skratta och som bringade så mycket glädje till ens liv, säger Adele.

Var öppen med missbruket: ”Modigt”

Adele uppmärksammade också att Perry varit så öppen med hans kamp mot alkohol- och drogmissbruk genom åren.

Perry skrev i sina memoarer att han oftast varit nykter sedan 2001, men att han haft ”60 eller 70” återfall sedan dess.

– Han var öppen men sin kamp med missbruket och att försöka hålla sig nykter. Jag tycker att det var otroligt modigt, säger Adele.

Än så länge tyst från ”Vänner”-kollegorna

”Vänner”-kollegan Maggie Wheeler, 62, som spelade karaktären Janice har uttryckt sin sorg på sociala medier.

”Vilken förlust. Världen kommer sakna dig Matthew Perry. Den glädje du gav så många under din alltför korta livstid kommer att leva vidare. Jag känner mig så otroligt välsignad av varje kreativt ögonblick vi delade”, skriver hon.

Ingen av de andra skådespelarna från serien har ännu kommenterat dödsfallet.

Matthew Perry hittades livlös i sin jacuzzi under lördagen och han tros ha drunknat.

Matthew Perry blev 54 år gammal.