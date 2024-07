Waterloo 50 år – här är Abbas karriär i bilder

Publicerad 2024-04-06

Mamma Mia!

I över 50 år har Abba lyst lika starkt som Super trouper och gjort världen till Dancing queens.

Så Thank you for the music – här är supergruppens karriär i bilder.

expand-left helskärm Abba 1973 tillsammans med Stikkan Anderson, Rutger Gunnarsson, Janne Schaffer och Michael B. Tretow.

expand-left helskärm Abba framför ”Waterloo” i Melodifestivalen 1974.

expand-left helskärm Gruppen en knapp vecka innan vinsten i Eurovision song contest.

expand-left helskärm Tillsammans med bland andra Sylvia Wrethammar och Lill Lindfors.

expand-left helskärm Premiär för ”Abba – the movie”.

expand-left helskärm Agnetha Fältskog på USA-turné 1979.

expand-left helskärm Abba 1979.

expand-left helskärm På kunglig middag.

expand-left helskärm Pressvisning för nya skivan 1980.

expand-left helskärm I studion 1980.

expand-left helskärm 3/4 av Abba 1985.

expand-left helskärm Med guld och platinaskivor för ”Abba Gold”.

expand-left helskärm Björn och Benny tar emot Aftonbladets pris Rockbjörnen för ”Århundrades bästa svenska grupp” 1999.

expand-left helskärm Musikalen ”Mamma Mia” firar fem år i London.

expand-left helskärm Agnetha Fältskog, Meryl Streep och Anni-Frid Lyngstad på premiären av ”Mamma Mia the movie”-

expand-left helskärm Premiären av ”Mamma Mia the movie”

expand-left helskärm Björn och Frida på utsällningen ”Abba World” i London.

expand-left helskärm Björn Ulvaeus på QX-galan.

expand-left helskärm Abba som vaxdockor på Abba the museum.

expand-left helskärm Björn Ulvaeus på Abba the museu