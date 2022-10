Lewis Capaldi till Sverige

Av: TT

Publicerad: I dag 18.11 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Lewis Capaldi uppträder på Lollapaloozafestivalen i Stockholm i juli. Arkivbild.

Den skotske sångaren och låtskrivaren Lewis Capaldi kommer till Sverige den 8 mars nästa år. Konserten hålls på Avicii arena i Stockholm.

Capaldi släppte i förra månaden singeln “Forget me” som gick direkt in på topplistorna i Storbritannien. Bara Harry Styles med låten “As It was” och Dave med “Starlight” har i år lyckats med samma prestation inom en vecka.

I maj nästa år kommer albumet “Broken by desire to be heavenly sent”, Capaldis uppföljare till debutalbumet som blev det mest sålda i Storbritannien under 2019 och 2020, skriver konsertarrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Capaldi uppträdde på Lollapalooza i Stockholm i somras.