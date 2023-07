Råhet och mörker med Robert Hurula

Ålder: 43

Yrke: Artist, konstnär

Bor: Född i Luleå, bosatt i Stockholm

Aktuell: Släppte skivan ”Ingen är kär i år och andra sånger” i fjol.

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

check Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:



Humornivå:

Åh-fan-faktor:

check Första meningen:

”Exakt så här var det”.

check Sista meningen:

”Eller hur man slutar.”

check 3 typiska låtval

(I Was) Born To Cry - Dion

I'm Just A Prisoner (Of Your Good Lovin') - Candi Staton

It Was A Good Day - Ice Cube