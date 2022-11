”Power Rangers”-skådisen Jason David Frank är död – blev 49 år

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Skådespelaren Jason David Frank är död.

Det bekräftar skådespelarens representant.

– Han kommer att vara väldigt saknad, säger personen till TMZ.

Jason David Frank har dött.

Det meddelar skådespelarens representant till People.

– Jag ber er att respektera integriteten för hans familj och vänner under denna hemska tid. Vi har förlorat en fantastisk människa, säger representanten och fortsätter:

– Han älskade sin familj, sina vänner och sina fans väldigt mycket. Han kommer att vara väldigt saknad.

Dödsorsaken är ännu inte bekräftad.

helskärm Skådespelaren Jason David Frank, 2013.

Spelade in film med Power Rangers-skådisar

Jason David Frank var mest känd för sin roll som Tommy Oliver i den amerikanska superhjälteserien ”Power Rangers” som sändes mellan 1990 och 1993. Så sent som förra året spelade han in filmen ”Legend of the White Dragon”, där flera av Power Rangers-skådespelarna medverkar. Filmen är planerad att släppas 2023.

Jason David White skilde sig i augusti och lämnar efter sig fyra barn.

helskärm Jason David Frank i ”Power rangers”.